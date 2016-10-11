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Spor

Arda Turan parmak ısırtıyor

Barcelona forması giyen Arda Turan, La Liga'da pas isabet oranında ikinci sırada yer aldı

11 Ekim 2016 11:05

Arda Turan, La Liga'ya damga vurmaya devam ediyor. 29 yaşında olan ve hücum orta saha kanatlarda görev yapabilen Arda Turan müthiş bir istatistiğe daha imza attı.

Arda, bu sezon oynadığı 10 maçta 5 gol, 4 asistlik performans göstererek dikkatleri üzerinde toplamıştı. Ancak Arda'nın başarısı bununla sınırlı değil!

Yıldız futbolcu, İspanya La Liga'da en az 5 maç oynayan futbolcular arasında pas isabet oranında ikinci sırada yer aldı.

Arda Turan yüzde 92,75'lik oranla listede Busquets (92,21), Bruno (91,71), Mesa Roque (91,71) ve Sergio Ramos (91,65) gibi isimleri geride bıraktı.

Bu kulvarda en başarılı pas grafiğine sahip isimse yüzde 92,96'lık oranıyla Real Madrid forması giyen Toni Kroos.

 

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