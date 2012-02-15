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Spor

Arda Turan, Papa'yı ziyaret etti

Arda Turan, Papa'nın tüm takıma hediye ettiği tespihi takım arkadaşlarından birine verdiğini söyledi.

15 Şubat 2012 18:03

T24 - Lazio ile yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Tur maçı için Roma'da bulunan Arda Turan, takımı Atletico Madrid'le birlikte Papa 16. Benediktus'un huzuruna kabul edildi. Papa tüm takıma birer tespih hediye etti, Arda da tespihi takım arkadaşlarından birine verdiğini söyledi.

Turan bir soru üzerine, "Papa'nın elini öpmedim. Müslüman biri olarak takım arkadaşlarımı yalnız bırakmadım" dedi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda yarın akşam oynanacak, maç için dün gece başkent Roma'ya gelen Atletico Madrid, öğlen saatlerinde Vatikan'a geldi. Papa 16. Benediktus, her Çarşamba günü 6. Paul Salonu'nda düzenlenen Genel Kabul Günü çerçevesinde, aralarında İspanyol takımın da bulunduğu 2 bine yakın kişiyi kutsadı. Yaklaşık 1,5 saat süren duanın ardından Papa, İspanyol takımı özel bir odada huzuruna kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen birkaç dakikalık görüşmede, Papa tüm takıma birer tespih hediye etti, hepsini tek tek selamladı.


"Elini öpmedim"

Papa'nın huzurundan ayrıldıktan sonra Türk basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arda Turan, görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin bir soruyu, "Gayet keyifliydi. Takım arkadaşlarım Vatikan'ı ziyarete geldi, ben de onları yalnız bırakmamak adına takım olmak adına buradaydım Müslüman biri olarak. Çok saygılı bir şekilde dinledim. Güzel bir izlenimdi Vatikan. O yüzden çok keyifli iyi bir gündü" diye yanıtladı.

Papa'yla sadece selamlaştıklarını aktaran genç oyuncu, "Elini öptünüz mü?" sorusunu ise gülerek, "Yok" diye cevapladı. Turan, Papa'nın hediye ettiği tespihi ise takım arkadaşlarından birine verdiğini söyledi.

Başarılı oyuncu yarınki maçla ilgili ise, "Yarın önemli bir maç. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi verip avantajlı skoru almaya çalışacağız" dedi.

 

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