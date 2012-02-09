Arda Turan, Papa'yı ziyaret edecek

T24 - Papa 16. Benediktus, Arda Turan'ın da formasını giydiği Atletico Madrid’i Vatikan'da kabul edecek.



UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya'nın Lazio takımıyla eşleşen, milli futbolcu Arda Turan'ın da formasını giydiği Atletico Madrid, Roma'ya gittiğinde Vatikan'da Papa 16. Benediktus tarafından kabul edilecek.



16 Şubat Perşembe günü Roma Olimpiyat Stadı'nda Lazio ile UEFA Avrupa Kupası'nda karşılaşacak olan Atletico Madrid'in seyahat programı, Papa'nın kabulünden dolayı değiştirildi. Atletico Madrid takımının Salı akşamı Roma'ya gideceği ve Çarşamba sabahı Vatikan'da Papa 16. Benediktus tarafından kabul edileceği bildirildi.



İspanyol takımı bu zamana kadar 3 kez bir Papa tarafından kabul edilirken, son olarak 2003 yılında 2. John Paul ile görüşülmüştü.



Atletico Madrid kulübünün yöneticileri ve futbolcuları kabul sırasında Papa'ya hediyeler sunup, katolik dünyasının ruhani liderinden hayır duası alacak.



Öte yandan 6 yıllık birliktelikten sonra geçtiğimiz yaz KIA şirketinin bırakmasıyla ana sponsorsuz kalan Atletico Madrid, kendine yeni bir ana sponsor arama çalışmalarını Katar'da sürdürüyor.



Atletico Madrid kulübünün yönetim kurulu başkanı ve en büyük hissedarı Miguel Angel Gil Marin'in Katar'a gideceği ve büyük olasılıkla bir havayolu şirketiyle sponsorluk için anlaşmaya varacağı ileri sürüldü.



Atletico'nun sezon başına 4 milyon Euro’dan yeni bir ana sponsorluk anlaşması imzalamaya çok yakın olduğu kaydedildi.