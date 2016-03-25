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Spor

Arda Turan, ölü bulunan eski hocasını unutmadı

Zafer Koç, uzun yıllar çalıştığı Galatasaray Kulübü tarafından 2 ay önce işten çıkarılmıştı

25 Mart 2016 19:53

Barcelona'da oynayan milli futbolcu Arda Turan bugün vefat eden Galatasaray U21 eski hocası Zafer Koç için Twitter'dan paylaşımda bulundu. Arda Turan, "Ah be Zafer hocam. Canım hocam. Ne diyelim şimdi. Kelimeler yetmez acımızı anlatmaya" dedi.

Zafer Koç'un önceki gün öğle saatlerinde evinden çıktığı, eşi Süreyya Koç'un defalarca kendisini telefonla arayıp ulaşamadığı bildirildi.

Sabah saatlerinde Avcılar'da bir arsada cesedi bulunan Zafer Koç'un cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Koç'un cinayete kurban gitmiş olabileceği belirtildi.

Zafer Koç, uzun yıllar çalıştığı Galatasaray Kulübü tarafından 2 ay önce işten çıkarılmıştı.

Arda Turan bir dönem hocalığını yapan ve gelişiminde desteği bulunan Zafer Koçu'u unutmadı.

Arda Turan'ın o paylaşımı şöyle:

 

 

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