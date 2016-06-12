Arda Turan: Oğuzhan Özyakup olağanüstü bir futbolcu, ben bıraktığımda Milli Takım'ın lideri olabilir

Milli futbolcu Arda Turan, "Oğuzhan olağanüstü bir futbolcu, çok akıllı ve büyük bir yetenek. Milli takımı bıraktığımda bu takımın liderinin o olacağına inanıyorum" dedi.

Arda, Katalan spor gazetesi L'Esportiu'ya yaptığı açıklamada, Türkiye Milli Takımı'nın yaratıcı futbolculara sahip olduğunu ve önceliğinin atak oynamak olduğunu vurgulayarak, "2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki son ana kadar maçı bırakmama ruhunu, bu şampiyonada da ortaya koymak istiyoruz. Finale kalma sözü veremem. Çünkü kesinlikle İspanya'da olan yeteneklere sahip değiliz. Fakat eminim ki Türkiye için her şeyimizi sonuna kadar vereceğiz. Halkımız bizle gurur duyacak." dedi.

Türkiye Milli takımı Barcelona gibi

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Türkiye'nin oynadığı futbolun, eski kulübü Atletico Madrid'deki teknik direktörü Diego Simeone'ninkine mi yoksa Barcelona'nın teknik direktörü Luis Enrique'ninkine mi benzediği" sorusuna, "Milli takımdaki oyun stilimiz Simeone'den çok Enrique'ninkine daha yakın" cevabını verdi.

"Terim baba gibi"

Teknik direktör Fatih Terim'in kendisini için çok önemli olduğunu, kendisine hep bir baba gibi davrandığını ve her kararını alırken ona danıştığını dile getiren Arda, "Fatih Terim benden her zaman bir lider olmamı istedi. Burada kendimi sevilen biri olarak hissediyorum ve üstümde, ülkemdeki en iyi futbolcu olmak gibi bir baskı yok. Buna alışığım." yorumunu yaptı.

Ben bırakınca takımın lideri...

Takım arkadaşları Oğuzhan Özyakup ve Hakan Çalhanoğlu'ndan övgüyle söz eden Arda, "Oğuzhan olağanüstü bir futbolcu, çok akıllı ve büyük bir yetenek. Milli takımı bıraktığımda bu takımın liderinin o olacağına inanıyorum. O ve Hakan Çalhanoğlu. Hakan özel ve doğuştan yetenekli bir futbolcu. Duran toplarda da iyi." diye konuştu.

'Nerede doğduğunun önemi yok'

"Eğer bir insan kendini Türk hissediyorsa benim için nerede doğduğunun önemi yok." diyen Arda, "Nuri Şahin, Hakan Çalhanoğlu, Ömer Toprak hepsi Türk kültürüne çok bağlılar. Uyuma ihtiyaçları yok." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye turnuvada ne yapar?

Arda, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonsı (EURO 2016) D Grubu'nda, 17 Haziran'da oynanacak İspanya-Türkiye maçıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:



"Gerek Barça gerekse Atletico da iyi arkadaşlarım var ve nasıl oynadıklarını bilme şansına sahibim. Onlar da benim nasıl oynadığımı biliyorlar ama zor olan Türk futbolunu bilmemeleri. Onları şaşırtmaya çalışacağız."

Rusya'da milli takımda olacak mı?

Gücü yettiği sürece milli takımda oynamak istediğini belirten Arda, "Enerjim olursa Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası hedeflerinin de arkasında olacağım. Şimdi Fransa'dayım ve futbolun zevkini çıkartıyorum." ifadelerini kullandı.