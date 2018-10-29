Arda Turan oğlu için 41 koç kestirdi | "Yavrusunun sevincini hayvan öldürerek kutlamanın çarpıklığı!"

Futbolcu Arda Turan’ın yeni doğan oğlu Hamza Arda için 41 koç kestirdiği iddiası tepki çekti.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen, Turan’ın koç kestirmesiyle ilgili bir habere, kişisel Twitter hesabından “Baba oldu diye 41 can almış bu adam. Dünyaya gelen yavrusunun sevincini 41 hayvan öldürerek kutlamanın çarpıklığı!” yorumunu yaptı.

‘Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü’ isimli bir kitabı da bulunan Kalkandelen, bir takipçisinden gelen “Bu Anadolu'da ve Arap kültüründe var sizin sanki dünyadan uzak yaşadığınızı hissettim. Sahi siz nerde yaşıyorsunuz merak ettim” yorumu üzerine de şunları söyledi:

“Ben o kültürlerde olan her şeyi benimsemek zorunda değilim. Eleştiri kültürü de gelişmiş olsa bana bu soruyu sormamanız gerekir. En karşı olduğum şey katı gelenekçilik ve sorgulamayan biat kültürü.”

Son dönemde adı taciz ve darp sebebiyle gündeme gelen Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan, perşembe günü Hamza Arda isimli bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Turan'ın baba olmasının ardından 41 adet koç kestirdiği iddia edilmişti.