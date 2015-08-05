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Spor

Arda Turan: Neymar kardeşim...

Barcelona'ya giden Arda takım arkadaşlarına ısınıyor

05 Ağustos 2015 11:31

Barcelona'ya transfer olan Arda Turan, dün gece takım arkadaşı, Brezilyalı Neymar'a misafir oldu ve dünya yıldızıyla çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

Barcelona’ya transferiyle dünya gündemine oturan Arda Turan, yeni takımındaki arkadaşlarına da yavaş yavaş ısınıyor. Önce "idolüm" dediği Iniesta ile samimi olan, ardından antrenmanda Suarez’e ‘tekme’ atan Arda, Pique ile birlikte de kendisine ev bakmıştı. Pique-Shakira çifti ile Arda-Aslıhan çifti yemek yemişti.

Milli futbolcu son olarak dün gece (Salı) Neymar‘ın misafiri oldu. Hürriyet'te yer alan habere göre, Barcelona’nın bu akşam Roma ile yapacağı hazırlık maçından önce Brezilyalı yıldızın evinde kalan Arda Turan, Neymar’a teşekkür etti.

Instagram’da ilk olarak Neymar’ın paylaşım yaptığı gece, yıldız oyuncu “Arda kardeşimle…” notunu düştü. İlk fotoğrafın ardından 15 dakika sonra Arda Turan, “Evini açtığın için teşekkürler kardeşim” diyerek fotoğraf paylaştı.

İkilinin keyifli fotoğrafları sosyal medyada 150 bine yakın beğeni alırken, Twitter’da binlerce defa retweet edildi. 

 

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