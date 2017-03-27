T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda Turan, Moldova maçında yok

A Milli Futbol Takımı'nın bugün Moldova ile yapacağı özel maçta, sakatlığı nedeniyle Arda Turan'ın oynamayacağı duyuruldu

27 Mart 2017 18:50

A Milli Futbol Takımı'nın bugün Moldova ile yapacağı özel maçta, sakatlığı nedeniyle Arda Turan'ın oynamayacağı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kaptanı Arda Turan'ın, bu akşam Eskişehir'de Moldova ile oynanacak özel maçta, sağ kasığındaki problem nedeniyle forma giyemeyeceği belirtildi.

Arda'nın detaylı kontrolleri ve muayenesinin dün yapıldığı aktarılarak, "Sağ kasığındaki yaralanmanın Moldova maçına kadar tamamen iyileşmesinin mümkün olmamasından ötürü, oyuncuyu riske etmemek amacıyla, sağlık ekibinin önerisi ve teknik heyetin kararı sonrası, Arda'nın maç kadrosunda yer almaması uygun bulundu." ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER

Arda TuranTürkiyeMoldova

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24