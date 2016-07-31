Arda Turan milli takımdan aldığı primle okul yaptırıyor

Barcelona'da oynayan Arda Turan'ın EURO 2016'da tartışma konusu olan 650 bin Euro'luk primle okul yaptıracağı ortaya çıktı. Hürriyet yazarı Mehmet Arslan, okulun maliyetinin ve yerinin henüz belli olmadığını, bakanlık onayının ardından inşaat aşamasına geçileceğini söyledi.

Mehmet Arslan'ın Hürriyet'te yayımlanan haberinin bir bölümü şöyle:

İDDİA: Milli takım kampında oyuncular prim pazarlığı yaptı. Kaptan olarak Arda Turan, bu pazarlığın başını çekti. Fatih Terim ile alacakları primleri konuştu. Oyuncular maçlara motive olacaklarına, para derdine düştüler.

SAVUNMA ve GERÇEK: 7-8 maç oynayan Burak Yılmaz’a, Gökhan Gönül’e son 2 maç için 1 lira bile prim yatırılmadı. Adaletsiz bir dağıtım söz konusuydu. Takım arkadaşlarının ısrarı ile Arda sadece bir kez ama tek bir kez Fatih Terim’e “Hocam eğer müsait olursanız prim konusunda konuşabilir miyiz” dedi. Terim bu talebi geri çevirdi. (İddialara göre, “Siz zaten konuşuyormuşsunuz primi birileriyle” diyerek konuyu kapadı) Bunun dışında Arda’nın hiç kimseyle, hiçbir şekilde prim pazarlığı ya da konuşması gerçekleşmedi.

Prim konusunda son iddia bu. Peki futbolcuların paradan başka bir şey konuşmadıkları doğru mu? Onun da bir açıklaması var.

Avrupa Şampiyonası sırasında oyuncular kendi aralarında tam 1 milyon TL topluyorlar. Bu 1 milyon lirayı da milli takımda görevli çalışanlara dağıtıyorlar.

Arda Turan demiştik yine onunla devam edelim.

Kamuoyu çok erken ve acımasızca mahkum etti Arda Turan’ı.

Ama Arda Turan’ın ne yaptığını hiç sormadı. O zaman onu da biz açıklayalım.

Euro 2016 devam ederken, Arda Turan, Milli Eğitim Bakanlığı ile temasa geçti. Milli Takım’dan kazandığı primlerle ki (650 bin Euro) bir okul yaptırmaya karar verdi.

Okulun maliyeti, yeri henüz belli değil. Ama projeleri çizilmeye başlandı.

Bakanlık onayından sonra inşaat sürecine geçilecek.