Arda Turan, Milli Takım'a dönüyor

A Milli Futbol Takımı'nın Makedonya ile Üsküp'te oynadığı hazırlık maçı sonrası takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziki saldırıda bulunan ve kadro dışı bırakıldıktan sonra düzenlediği basın toplantısında milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Arda Turan, Milli Takım'a döneceğini açıkladı. Arda Turan bırakma kararını açıklamasının ardından bir gazetecinin Fatih Terim'in ayrılması durumunda geri döneüp dönmeyeceğine ilişkin soruya "Hayır. Milli takımı bırakma kararım, kişilerden bağımsız" diye yanıt vermişti.

Arda Turan, "Milli formanın hiçbir futbolcuya ihtiyacı yoktur ama bizlerin her zaman bu formanın onurunu taşımaya ihtiyacımız vardır. Sayın Lucescu'nun sevgi dolu tavrı kararımı yeniden gözden geçirmeme sebep oldu." dedi.

Arda Turan'ın Instagram hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

Video - Yıldırım Demirören'den Arda Turan açıklaması