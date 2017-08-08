Arda Turan Milli Takım'a dönüyor

İki ay önce gazeteci Bilal Meşe'yi darp etmesinin ardından Milli Takım'ı bıraktığını açıklayan Arda Turan, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası takıma dönme kararı aldı. İspanya'da bir araya gelen ikili arasındaki görüşmeden 'Milli Takım'a dönüş' kararı çıktı. Arda, eylül ayından itibaren milli formayı giyebilir.

NTV Spor'un haberine göre; Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, yurtdışında oynayan futbolcularla yaptığı görüşme turuna Barcelonalı Arda Turan ile devam etti.

Barcelona'nın Chapecoense ile oynadığı dostluk maçının ardından baş başa yemek yiyen ikilinin sohbeti olumlu bir havada geçti. Arda, takımdaki atmosferden şikayet etti, Rumen teknik adam da durumun farkında olduğunu ve bunu düzeltmek için çaba harcayacağını söyledi. Lucescu ''Sen bu takımın kaptanısın'' diyerek Arda'ya ihtiyacı olduğunu belirtti. 30 yaşındaki futbolcu kesin bir yanıt vermese de olumsuz bir görüş de belirtmedi.

Lucescu'nun 2-5 Eylül tarihlerinde Ukrayna ve Hırvtasitan ile oynanacak 2018 Dünya Kupası eleme maçlarının aday kadrosuna Arda Turan'ı dahil etmesi bekleniyor. Arda, 6 Haziran sabahı milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye hakaret edip saldırmış, aynı gün eski futbol direktörü Fatih Terim ile yaptığı görüşmenin ardından milli takımı bırakmıştı