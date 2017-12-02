Arda Turan, menajeriyle Londra’da

Menajer Ahmet Bulut, Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Arda Turan'la birlikte Londra'dan fotoğraf paylaştı. Yapılan bu paylaşım, milli futbolcunun adı sık sık beraber anılan Arsenal'a transferi iddialarının güçlenmesine neden oldu.

Milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, Barcelona-Celta Vigo maçından hemen önce Arda ile birlikte Londra'da çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu görüntü, son günlerde gündemi fazlasıyla meşgul eden Mesut Özil-Arda Turan takası iddialarının akıllara gelmesine neden oldu.(Skor)