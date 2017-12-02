T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda Turan, menajeriyle Londra’da

Ahmet Bulut'un paylaştığı fotoğraf, Mesut-Arda takasını tekrar gündeme getirdi

02 Aralık 2017 20:05

Menajer Ahmet Bulut, Barcelona'dan ayrılacağı konuşulan Arda Turan'la birlikte Londra'dan fotoğraf paylaştı. Yapılan bu paylaşım, milli futbolcunun adı sık sık beraber anılan Arsenal'a transferi iddialarının güçlenmesine neden oldu.

Milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, Barcelona-Celta Vigo maçından hemen önce Arda ile birlikte Londra'da çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu görüntü, son günlerde gündemi fazlasıyla meşgul eden Mesut Özil-Arda Turan takası iddialarının akıllara gelmesine neden oldu.(Skor)

ETİKETLER

Arda TuranAhmet BulutArsenalBarcelonaMesut ÖziltakasLondra

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24