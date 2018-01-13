Arda Turan Medipol Başakşehir'de!

Gümüşdağ: \"Arda Turan bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu, sadece Başakşehir\'in değil Türkiye\'nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun\"

İSTANBUL / DHA

Medipol Başakşehir Kulübü, Barcelona\'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan\'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Başkan Göksel Gümüşdağ, kulübün twitter adresinden yaptığı açıklamada, Arda Turan bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu, sadece Başakşehir\'in değil Türkiye\'nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun\" ifadelerini kullandı.