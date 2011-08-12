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Spor

ARDA TURAN MADRİD'E GELDİ MADRİD (A.A)

12 Ağustos 2011 10:28

-ARDA TURAN MADRİD'E GELDİ MADRİD (A.A) - 12.08.2011 - Galatasaray'dan İspanya'nın Atletico Madrid kulübüne transfer olan milli futbolcu Arda Turan, Madrid'e geldi. Madrid Barajas havaalanında İspanyol basınının çoğunlukta olduğu kalabalık bir gazeteci grubu tarafından karşılanan Arda, ingilizce olarak yaptığı kısa açıklamada "Atletico Madrid'e geldiğim için çok mutluyum. Atletico büyük bir takım" dedi. İspanyol gazeteciler özellikle Arda'nın sakatlık durumuyla ilgili sorular yöneltirken, Türk futbolcu "İyiyim. Ciddi bir sakatlık değil" açıklamasında bulundu. Atletico Madrid kulübü iletişim departmanından iki yetkili tarafından karşılanan Arda'ya kulüp tarafından Atletico Madrid atkısı verildi.  Arda daha sonra normalde Atletico Madrid'in maç öncesi toplandığı otel olan AC Finca'ya gitti. 24 yaşındaki Türk futbolcu, yarın sabah Madrid'deki FREMAP kiliniğinde sağlık kontrolünden geçecek. Haftasonunu Madrid kentini tanıyarak ve ev arayarak geçirecek olan Arda, 16 Ağustos salı günü TSİ 13.30'da Vicente Calderon Stadı'nın VIP salonunda basına tanıtılacak. Bu arada Atletico Madrid takımının hazırlık maçı kapsamında yapılan bir turnuvada yarın akşam Recreativo Huelva ile karşılaşacak olmasından ve 15 Ağustos pazartesi gününün resmi tatil olmasından dolayı Arda, gelecek salı gününe kadar yeni takım arkadaşları ve teknik direktör Gregorio Manzano ile tanışamayacak.

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