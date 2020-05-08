Arda Turan: Maç başı ödeme sistemi oyuncuyu takım arkadaşına düşman ediyor

Bonservisi Barcelona kulübünde bulunan ancak şu an hiçbir takımda forma giymeyen Arda Turan, maç başına ödeme sistemini doğru bulmadığını belirterek, "Maç başı sistemi dünyanın en kötü sistemi. Oyuncuyu, takım arkadaşına düşman ediyorsun. 2M€ kazanacağına, 1.4M€ ver ama maç başı olmasın." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Instagram'da Arda Turan ile canlı yayın gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli kulübün eski yıldızı Alex de Souza, canlı yayında "Kaptanlar selam" şeklinde yorum yaptı. Bu yorumun ardından Fenerbahçeli taraftarlar çok sayıda mesaj yazdı.

Maç başı sistemine eleştiri

Sohbette maç başı sistemini değerlendiren Arda Turan, "Maç başı sistemi dünyanın en kötü sistemi. Oyuncuyu, takım arkadaşına düşman ediyorsun. 2M€ kazanacağına, 1.4M€ ver ama maç başı olmasın. Ben bir gün sportif direktör olursam, asla maç başı koymayacağım" dedi.

"Fenerbahçe'ye gider misin?"

Ümit Özat canlı yayında "Fenerbahçe'den teklif gelse gider mi diye soruluyor. Ben gitmez diyorum. Artık Arda Galatasaray ile özdeşleşti." dedi.Arda Turan ise "Ben bu konuda fikrimi daha önceden söyledim. Fikrim de sabittir." ifadelerini kullandı.

Ümit Özat'ın "Aziz Yıldırım'ın 1 saatte Arda'yı ikna ederim sözlerine katılıyor musun?" sorusuna ise Arda "Herkes kendi tarafında güzeldir. Böyle rekabet içerisinde çok daha güzeliz diye düşünüyorum" diyerek yanıt verdi.