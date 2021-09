Arda Turan: Maalesef insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık

Galatasaraylı oyuncu Arda Turan, Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemelerine ilişkin "PCR testlerini yapmamıza, hepimizin negatif olmamıza rağmen maalesef ki insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık. Yarımızdan fazlamız otobüse gitmişti. Anlaşılmayan bir şekilde otobüsten geriye çağırıldık. Yunan yetkililere her türlü yardımcı olmaya çalıştık ama maalesef tavırları zorlayıcı ve saygısızcaydı" dedi.

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin gösterdiği tutum sonrasında Türkiye'ye geri döndü. Galatasaray Takım Kaptanı Arda Turan, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'da insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştıklarını belirten Arda Turan, şöyle konuştu

"Zaten bu toplumun önündeki insanlar, öncüleri olarak sağlık kurallarına ne kadar dikkat ettiğimizi, her seferinde belli etmeye çalışıyoruz. Maalesef Yunanistan'da her türlü önlemi almamız rağmen bütün UEFA kurallarına uymamıza, PCR testlerini yapmamıza, hepimizin negatif olmamıza rağmen maalesef ki insan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık. Yarımızdan fazlamız otobüse gitmişti. Anlaşılmayan bir şekilde otobüsten geriye çağırıldık. Yunan yetkililere her türlü yardımcı olmaya çalıştık ama maalesef tavırları zorlayıcı ve saygısızcaydı. Zaten Galatasaray Kulübü olarak aksi şekilde davranmamız mümkün değildi. Ama tabii yine de hocamız tüm sakinliğini koruyarak yardımcı olmaya çalıştı. Ancak maalesef tam tersi bir davranışla karşılaştık. Bir dostluk maçının dost bir şekilde olması gerekirdi. Maalesef biz bu tavırla karşılaşmadık. Biz ülkemize gelen misafire nasıl davranıyorsak aynı şekilde devam edeceğiz. Üzücü, sıkıcı, uluslararası ilişkilere yakışmayan, hoş bir gün değildi. Üzüntü duyduk. Bizim yanımızda olan devletimizin her kurumuna, cumhurbaşkanımıza, sayın dışişleri bakanımıza, spor bakanımıza teşekkür ediyoruz. Hepsi ellerinden geldiği kadar iyi niyetleriyle yardımcı olmaya çalıştılar. Bize destek olan herkese, kulüplere, Türk halkına teşekkür ederiz. Açıkcası biz böyle olayları çok büyütme taraftarı değiliz. Her zaman barıştan, iyilikten yanayız. Ama bugün hem yorulduk hem de çok üzüldük"

"Bazılarımız seçilerek testi de kabul ediyorduk"

Testlerini yaptırmalarına rağmen, aralarından bazı futbolcuların seçilerek test yapılmasını kabul ettiğini ancak sonrasındaki tavırların hoş olmadığına dikkat çeken Arda Turan, "Ülkemiz ve Yunanistan arasında bir anlaşma var. Ülkelerin testlerinin karşılıklı olarak kabul edildiği yönünde. Biz de zaten 48 saat öncesine kadar testlerimizi yaptırmıştık. Hatta bazılarımız seçilerek bu testi de kabul ediyorduk. Gelen yolculara da bu şekilde davranışta bulunuyorlardı. Fakat biz otobüse gittikten sonra tekrardan geriye çağırılmamız, sonrasındaki tavırlar hoş değildi. Ben yine de sabırları için bütün kafileye teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Biz kimsenin sağlığını sıkıntıya atmadık"

Olympiakos takımının mahcubiyetlerini dile getirdiğini ancak bazen olayların kulüpleri aşabildiğini belirten tecrübeli futbolcu, "Onlar da ellerinden geldiği kadar mahcubiyetlerini dile getirdiler. Ama tabii iş bazen kulüpleri, yetkilileri aşıyor. Yapacak bir şey yok. Biz iyiye, güzele bakalım. Biz Türkiye olarak kim gelirse gelsin, en iyi şekilde ağırlamaya devam edeceğiz. Biz kimsenin sağlığını sıkıntıya atmadık, atmayız da. Ama maalesef yaşananlar üzüntü vericiydi" diye konuştu.