Arda Turan, Lefter için siyah bant taktı

T24

ATLETICO RAHAT KAZANDI



Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun 'Ordinasyüs' lakaplı efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in hayatını kaybetmesi herkesi olduğu gibi milli futbolcumuz Arda Turan'ı da derinden üzdü.İspanya Ligi ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu aldığı özel izinle takımının Villarreal ile oynadığı karşılaşmaya koluna siyah bant takarak çıktı.Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Turan, 62. dakikada alkışlarla oyundan alındı.La Liga'nın 19. haftasında Atletico Madrid, sahasında Villarreal'i 3-0 mağlup etti. Maçın başından sonuna kadar rakibine karşı üstünlük kuran Atletico'nun gollerini 39. ve 50. dakikalarda Falcao ile 79. dakikada Diego attı. Falcao'nun penaltıdan attığı ikinci golde, hakemin verdiği penaltı ise tartışmalara neden oldu.Takımının en fazla koşan futbolcularından biri olurken, takımın ataklarını organize eden ve defansa yardımcı olan Arda, 13 kez top kapıp, 3 gollük pas verdi, 2 kez de kaleye şut çekti. Arda, ilk yarının ortalarında rakip kale önünde yakaladığı büyük bir fırsatta ise topa iyi vurmayarak, önemli bir gol pozisyonunu kaçırdı.Madrid'deki bir grup Türk gencinin milli futbolcuya destek vermek için Vicente Calderon Stadı'na “Forza Atleti-Arda, Los Turcos” (Haydi Atleti-Arda, Türkler) yazılı bir pankart asması ve tribünlerinin farklı yerlerinde Türk ile Galatasaray bayraklarının da olması dikkati çekti.Türkiye'nin Madrid Kültür ve Turizm Müşavirliği, milli futbolcu Arda Turan'ın olmasının da etkisiyle Vicente Calderon Stadı'na tanıtım reklamı verdi. Atletico Madrid kulübü ile yapılan 5 maçlık anlaşma gereği Türkiye'nin tanıtımı ilk kez Vicente Calderon Stadı'nın saha içi panolarında yer aldı.