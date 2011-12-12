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Spor

Arda Turan, La Liga'daki ilk golünü attı MADRİD (A.A)

12 Aralık 2011 02:48

-Arda Turan, La Liga'daki ilk golünü attı MADRİD (A.A) - 12.12.2011 - Şenhan Bolelli - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasındaki son maçta Atletico Madrid, deplasmanda Espanyol'a 4-2 yenilirken, Arda Turan, La Liga'daki ilk golünü attı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Espanyol, 5. ve 7. dakikalarda Verdu ile 19. dakikada Romaric'in golleriyle maçın hemen başlarında 3-0 öne geçmeyi başardı. Atletico Madrid'de Falcao 32. dakikada durumu 3-1'e getirirken, ilk yarı bu skorla sonuçlandı. İkinci yarıda Espanyol, 54. dakikada Sergio Garcia'nın golüyle farkı tekrardan 3'e çıkardı. Atletico Madrid'in en iyi futbolcularından olan Arda Turan ise 82. dakikada kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda topa çok güzel vurarak, skoru 4-2'ye getirdi. La Liga'daki ilk, Atletico Madrid formasıyla ikinci golünü atan Arda, golden sonra 84. dakikada oyundan alınarak, yerini Koke'ye bıraktı. Bu sezon La Liga'da henüz deplasman galibiyeti bulunmayan Atletico Madrid 19 puanla 10. sırada kalırken, teknik direktör Gregorio Manzano'nun geleceği de tekrardan tartışılmaya başlandı. Öte yandan, Galatasaray'a gitmesi gündemde olan Jose Antonio Reyes'in, Manzano'nun kararıyla kadro dışı bırakılması dikkat çekti.

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