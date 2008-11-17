Arda Turan korkuttu

24 maçtır üst üste oynayan genç yıldızın Fenerbahçe derbisi sonrası haftayı stresli geçirdiği ve maçta kalp ritminin yükseldiği öğrenildi.



Galatasaray’ın İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Ali Sami Yen’de dün akşam oynadığı maçta taraflı tarafsız herkesin yüreklerini ağza getiren bir olay yaşandı. 78. dakikada saha kenarına gelen Arda Turan kendini yere bıraktı ve kalbini tutmaya başladı. Doktorların hemen müdahale ettiği genç yıldız Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ambulansta Arda’ya Hasan Şaş da eşlik ederken kontroller sonrası sevindirici haber geldi:



Durumu iyi...



EURO 2008 sonrası 10 günlük iznin ardından yeniden yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve üst üste 24 maç oynayan (4 milli, 2 Fortis Türkiye Kupası, 10 lig ve 5 Avrupa Kupası ve 3 de özel) genç yıldızın kalp ritminin maç sırasında 230’u bulduğu (normalde 180-190) ifade edildi.

Fenerbahçe derbisi sonrası morali bir hayli bozuk olan Arda’nın durumuyla ilgili bilgili kulüp doktoru İlker Yücesir verdi:

“Durumu iyi. Son zamanlardaki maç yoğunluğu, yorgunluk, stres ve bir de maçta sürekli onun tarafına doğru atılan toplara koşması böyle bir sıkışmaya sebebiyet vermiş. Şimdi şakalaşıyor herkesle, yani bildiğiniz Arda…”

Geceyi hastanede geçiren Arda’nın bir süre istirahat edeceği bildirildi.

