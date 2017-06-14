Arda Turan, Katalan gazetecinin "kumar oynadı" iddiasını yalanladı

Katalan radyosunda yayın yapan gazeteci Xavi Campos, Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan’ın kumarda iki lüks araba parasını kaybettiğini ve bu nedenle ekonomik sorunlar yaşadığını iddia etti. Arda Turan ise bu iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.

Arda Turan’ın, La Liga’da sezon devam ederken bir kumarhanede kumar oynadığını ve önemli bir miktar kaybettiğini öne süren Campos, oyuncunun bu parayı kazanabilmek için yeniden oynayarak daha da büyük hüsrana uğradığını iddia etti.

Hürriyet’in haberine göre, yakın bir zamanda umre ziyareti gerçekleştiren Arda Turan ve Turan’ın yakın çevresi haberlerin uydurma olduğunu söyledi. Arda hakkında daha önce de birtakım haberler çıkmış ve oyuncunun menajeri Ahmet Bulut bu iddiaları yalanlamıştı.