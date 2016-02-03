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Spor

Arda Turan: Katalan değilim ama herkes beni evimdeymiş gibi hissettirdi

"Gerek Atletico gerekse Real Madrid kalan tüm maçlarını kazanabilir"

03 Şubat 2016 18:35

La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, takımına çabuk uyum sağladığını ve oynanan futboldan zevk aldığını söyledi. Katalan radyosu RAC1'e konuşan Turan, takımına faydalı olmak istediğini belirterek, "Barcelona dünyanın en iyi futbol oynayan takımı. Biraz kaliteli bir oyuncuysan kolay bir şekilde uyum sağlayıp, bunun zevkini çıkarıyorsun" dedi. Turan, "Aleix Vidal Katalan, ben değilim ama herkes beni evimdeymiş gibi hissettirdi" diye konuştu.

Eurosport'ta yer alan habere göre, Barcelona'nın ligde bir maç eksiğine rağmen en yakın rakibi Atletico Madrid'in 3 puan önünde yer almasının önemli olduğunu ancak şampiyonluk yarışının uzun süreceğini vurgulayan Arda, "Gerek Atletico gerekse Real Madrid kalan tüm maçlarını kazanabilir" şeklinde konuştu.

Barcelona'da şimdiye kadar orta saha ve forvette görev yaptığını hatırlatan milli futbolcu, "Her iki mevkide de oynamaktan mutluyum. Futbol tarihinin en iyi takımlarından birinde önemli bir yere sahip olmak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Arda, Barcelona'nın forvetteki 3 yıldızı Lionel Messi, Luis Suarez ve Neymar ile çok iyi anlaştığını ve görevinin top kazanarak onlara gol attırmak olduğunu söyledi.

Katalan temsilcisine transfer olmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Arda Turan, "6 ay boyunca oynamadım ama Barça'ya saygımdan kiralık olarak hiçbir takıma gitmeyi de düşünmedim. Kulüp benim transferime çok büyük paralar verdi. Bu, bana güvendikleri anlamına gelir. Uzun zaman bekledikten sonra oynayabildiğim için çok memnunum. Aleix Vidal Katalan, ben değilim ama herkes beni evimdeymiş gibi hissettirdi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kral Kupası yarı final ilk maçında bu akşam sahasında Valencia'ya karşı oynayacak Barcelona'da açıklanan 18 kişilik maç kadrosunda Arda Turan da yer aldı.

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