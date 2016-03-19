Arda Turan: Kariyerim bittikten sonra ülke futbolunu yönetmek istiyorum

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, futbol kariyerini bitirdikten sonra iyi bir ekiple Türk futbolunu yönetmek istediğini söyledi. Futbolda önemli tecrübelere kazandığını ifade eden Turan, "Tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Hatır, gönül ilişkisi olmadan profesyonel şekilde futbolumuzu yönetmek istiyorum" dedi. Avrupa Şampiyona'sında mücadele edecek olan A Mili Futbol Takımı'nın turnuvadaki şansına ilişkin de "Çok zor bir kura çektik ama biz başarılı bir takımız. En iyisini yapıp ülkemizi mutlu edeceğiz" şeklinde konuştu.

Tivibuspor'un haberine göre, Barcelona'da oynamanın kolay olmadığını ifade eden mili oyuncu, "Uzun süre oynamadıktan sonra bu seviyede Barcelona'da oynamak kolay değil. Barcelona tüm dünyadan farklı bir sistemle oynuyor. Bunu öğrenmek, bu sisteme dahil olmak dışarıdan görüldüğü kadar kolay değil. Buna yavaş yavaş alışmaya başladım ve alıştığımı da düşünüyorum. Hocam benden ne istiyorsa onu yapıyorum. Gol ve asist yapmak değil, bu takımın parçası olabilmek önemli" şeklinde konuştu.

Oyun stilinin Barcelona'ya yakın olduğunu söyleyen Turan, şöyle devam etti: "Benim oyun stilim Barcelona'ya daha yakın. Bu oyunun keyfini çıkarıyorum. Burada çok mutluyum. Şu an kendimi rahat hissediyorum."

"Çok zor bir kura çektik"

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın turnuvadaki şansını değerlendiren Arda, "Çok zor bir kura çektik ama biz başarılı bir takımız. Başarılı bir takım olarak Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz ve orada bütün stresi, baskıyı unutup bu oyunun keyfini çıkarmaya çalışacağız. Umarım en iyisini yapıp ülkemizi mutlu edeceğiz ve hayal ettiğimiz yerlere taşıyacağız. Aklım ve gönlüm Avrupa Şampiyonası'yla ilgili her yere açık. Ama ne olursa olsun herkesin bizim başarılı bir takım olduğumuzu bilmesini isterim" şeklinde konuştu.