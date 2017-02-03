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Spor

Arda Turan 'kariyer' merkezi açıyor

Turan'ın daha önce otel açacağı bildirilmişti

03 Şubat 2017 12:19

 

Barcelona'lı milli futbolcu Arda Turan Türkiye'nin ilk 'sporcu kariyer yönetimi' ajansını açtı.

Levent'te lüks bir rezidansta ofis kiralayan Turan'ın şirketinin adını Possible yani "imkân dahilinde" koydu.

Fanatik'te yer alan habere göre, Possible'ın başına da geçtiğimiz aylarda GQ Türkiye dergisinin Genel Yayın Yönetmeni'nliği bırakan Okan Can Yantır getirildi.

Okan Can Yantır bir süredir Arda Turan'ın kariyer yönetimine danışmanlık yapıyordu.

İkili beraber çalışmaya başladıktan sonra Arda Turan'ın sosyal medya paylaşımlarında gözle görülür profesyonel değişiklikler yaşanmıştı.

Okan Can Yantır GQ Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde Arda'yı kapak yapmıştı.

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Arda Turankariyer merkezisporcu kariyeri merkeziBarcelona

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