-ARDA TURAN KARARINI VERDİ İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Arda Turan, sakatlığı tam iyileşmeden bir daha asla oynamayacağını söyledi. GSTV'ye açıklamalarda bulunan Arda Turan, (A) Milli Takım'ın 2012 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Belçika ile yaptığı karşılaşmada Marouane Fellaini'nin müdahalesiyle sakatlanmasının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: ''Açıkçası sakatlandığım pozisyonun kasıtlı olduğunu düşündüm. Ama futbolun içinde böyle şeyler var. Allah korusun ayağım kırılabilirdi. Ama kırılmadı. Milli takım ve Galatasaray sağlık ekibi ile ilgili söylenenler doğru değil. Oyuna devam etmek tamamıyla benim kararımdı. Zaten bağlarım kopmuştu. Öyle oynamayı ben tercih ettim. Sahanın içindeyken sadece ödemim biraz arttı. Onun da sadece bir iki günlük bir tedavi süresi vardı.'' Arda, Belçika maçında sakatlık geçirdiği pozisyondan sonra karşılaşmaya devam ettiğini belirterek, ''60 dakika öyle oynadım, ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Sadece oyuna konsantrasyon olmuştum. Bu fedakarlık gibi düşünülmesin. Sadece ayağımı iyi hissettim, oynamak istedim ve devam ettim. Yani bunu daha önce Galatasaray için de yaptım. Ama her zaman olumlu ya da olumsuz tepkiler oluyor. Galatasaray için sakat sakat oynadığım zaman olumsuz tepkilerle de karşılaşmıştık'' dedi. Sakatlığı tam olarak düzelmeden oynamayacağını dile getiren Arda, ''Ne zaman oynayacağımı doktorlarımız bilir. Ama tam iyileşmeden asla bir daha oynamayacağım. Doktorlar, 'Tamam, Arda çıkıp oynayabilirsin' dediği zaman oynayacağım. Daha koşulara başlayamadım, 10-12 gün sonra hafif hafif koşulara, bisiklet çevirmeye başlarım diye düşünüyoruz. Bakalım ondan sonraki süreci izleyeceğiz'' ifadelerini kullandı. -''HIDDINK'E TEŞEKKÜR EDİYORUM''- (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink'in ''Arda'yı izlemekten büyük bir keyif alıyorum'' şeklinde sözlerinin belirtilmesi üzerine Arda Turan, şu ifadeleri kullandı: ''Onun gibi büyük bir teknik direktörden böyle şeyler duymak çok önemli ve çok güzel. Her zaman söylüyorum, ben işimi yapmaya çalışıyorum. Takım oyunu oynamaya, elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Bugün de yarın da bu böyle olacak. O yüzden düşünceleri için çok teşekkür ediyorum.''