Arda Turan: Kaçmıyoruz, buradayız

Letonya- Türkiye EURO 2016 karşılaşmasından sonra konuşan Milli Takım kaptanı ve Atletico Madrid futbolcusu Arda Turan, "Bugün beceriksizdik. Futbolun gerektiği her şeyi yaptık. En az 5-6 tane karşı karşıya pozisyonumuz var. Atamadık, yapılacak bir şey yok. Şansımız devam ediyor. Sonuna kadar kovalayacağız. Aslanlar gibi çıkıp mücadele ettik. Pozisyon da vermedik. Çek Cumhuriyeti maçının ilk yarısını da çok iyi oynamıştık. En azından böyle kaybetmek lazım. Futbolun bütün gereklilikleri var ama olmayınca, olmuyor. Kaçmadık sonuna kadar buradayız" dedi.

'Bu formanın sevdalılarıyız'

Radikal'de yer alan habere göre, Turan, "Burayla kimsenin kontratı yok. Biz buraya sevdamız için geliyoruz. Burada büyük başarıları yaşarken de gözümüz yaşlıydı, kaybettiğimiz zaman da odamızda gözümüz yaşlı oldu. Biz bu formanın ve ülkenin sevdalılarıyız. Çıkıp aslan gibi elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Niyetimiz iyi. Kötü performans eleştirilebilir ama mücadele etmediğimiz, işi ciddiye almadığımız konusu haksızlık. Başka yerlere gider bu işler. Biz buradayız, kaçmıyoruz. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Her türlü sonuca, sorumluluğa razıyız. Ama bu formayı ve ülkeyi seven, bu forma için can atan çocuklar var burada. Bugün golleri atsak, 5-6 olacak. Altıpastan golü atamıyorsak beceriksiziz yani. Bu oyun stili ve tarz devam edecek. İnşallah daha iyi olur" şeklinde konuştu.