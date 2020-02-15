Arda Turan, Japonya yolcusu mu?

33 yaşındaki futbolcu Urawa Reds ile görüştüğü iddialarına yanıt verdi
15 Şubat 2020 08:44
Japonya takımlarından Urawa Reds ile transfer görüşmesi yaptığı iddia edilen Arda Turan konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.
Galatasaray’a transferi gerçekleşmeyen Arda Turan’ın adı sürpriz bir şekilde Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Reds ile anılmıştı.
Arda’nın bu teklife sıcak baktığı ve transferin gerçekleşeceği iddia edilmişti. TRT Spor’dan Bahri Havadır’a bilgi veren Arda Turan, “Ben Barcelona’nın futbolcusuyum, hiçbir yerle görüşme yapmadım” sözlerini kullandı.
33 yaşındaki futbolcunun Barcelona ile olan sözleşmesi 2020 sezonu sonunda bitecek.