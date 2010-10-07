-ARDA TURAN İSTANBUL'A GELDİ İSTANBUL (A.A) - 07.10.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde deplasmanda yarın Almanya ile karşılaşacak olan (A) Milli Takım'da kasığındaki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkartılan Arda Turan, İstanbul'a geldi. THY'nin tarifeli uçağıyla Berlin'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen ve basın mensuplarına İstanbul'da açıklama yapacağı bildirilen Arda Turan, herhangi bir açıklamada bulunmadı. Basın mensuplarının sakatlığı ile ilgili ısrarlı soruları üzerine ''Yasak geldi'' diyen Arda Turan, yasağı kimin koyduğu sorusunu ise cevap vermedi. Milli futbolcu, daha sonra özel aracına binerek alandan ayrıldı.