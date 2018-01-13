Arda Turan, İstanbul'a geldi

Başakşehir'in 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı Arda Turan, az önce İstanbul'a indi. Bir grup Medipol Başakşehir taraftarı, Arda Turan'ı karşılamak için İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitti. Taraftarlar, "İmparator Arda Turan" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Havalimanında kısa bir açıklama yapan Arda Turan şunları söyledi:

Başakşehir ailesine çok teşekkür ediyorum, bana bu fırsatı verdikleri için. Umarım en güzel başarılara, şampiyonluğa beraber ulaşırız. Huzurlu ve mutlu bir ortamda futbol oyanayacağım için çok mutluyum. Öncelikle Göksel Gümüşdağ başkanıma, Abdullah Avcı hocama çok teşekkür ediyorum. Sadece kısa vadeli hedefler için değil, uzun vadeli başarılar için buradayım"