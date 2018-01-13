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Spor

Arda Turan, İstanbul'a geldi

"Bana bu fırsatı verdikleri için Başakşehir camiasına teşekkürler" Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL, (DHA) Medipol Başakşehir'in, Barcelona'dan kadrosuna kattığı Arda Turan, İstanbul'a geldi

13 Ocak 2018 21:58

\"Bana bu fırsatı verdikleri için Başakşehir camiasına teşekkürler\"

Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL, (DHA)

Medipol Başakşehir\'in, Barcelona\'dan kadrosuna kattığı Arda Turan, İstanbul\'a geldi.
Yıldız oyuncu, Barcelona\'dan kalkan uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı\'na iniş yaptı. Arda, Medipol Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mesut Altan ve menajeri Ahmet Bulut ile birlikte geldi. Başakşehirli taraftarlar yıldız futbolcuyu coşkulu bir şekilde karşılarken, \"Alemin kralı geliyor\" ve \"İmparator Arda Turan\" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
\"BANA BU FIRSATI VERDİKLERİ İÇİN BAŞAKŞEHİR CAMİASINA TEŞEKKÜRLER\"
Havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Arda Turan, \"Çok mutluyum. Sayın başkan Göksel Gümüşdağ\'a, teknik direktörümüz Abdullah Avcı\'ya ve Medipol Başakşehir camiasına bana bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ederim. Yeniden sağlıklı bir şekilde, bu organizasyona katkı vereceğim için çok mutluyum. Sadece kısa vade için değil uzun vadeli başarılar için geldim. Umarım önemli başarılar yakalarız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Arda Turan\'ın havalimanından görüntüleri
- Arda Turan\'ın açıklamaları

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