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Spor

Arda Turan: İstanbul’a dönünce Çakar’la hesaplaşacağım

Avusturya maçı sonrası konuşan Arda Turan, Kazakistan maçından sonra yaptığı açıklama

07 Eylül 2011 03:00

T24 - Avusturya maçı sonrası konuşan Arda Turan, Kazakistan maçından sonra yaptığı açıklama sebebiyle kendisini eleştiren Ahmet Çakar’a: “Çakar’la İstanbul’da hesaplaşacağız. Benim ülkemi ne kadar sevdiğimi herkes bilir. Söylediklerim içinden iyi niyetli olanları seçin. Bana anaam babam ‘Akıllı ol’ diyemedi, o hiç diyemez" diye seslendi.



Atletico Madrid'li futbolcu Arda Turan, daha önce kendisini bir çok kez eleştiren spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın son sözlerine sert çıktı.

Avusturya maçı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arda, Kazakistan maçından sonra yaptığı açıklama sebebiyle kendisini eleştiren Ahmet Çakar’a: “Çakar’la İstanbul’da hesaplaşacağız. Benim ülkemi ne kadar sevdiğimi herkes bilir. Söylediklerim içinden iyi niyetli olanları seçin. Bana anaam babam ‘Akıllı ol’ diyemedi, o hiç diyemez" diye seslendi.

Arda, "Eskiden Galatasaray'a zarar gelmesin diye konuşmuyordum. Ama artık kulübümden ayrıldım. Ve bundan sonra gereken tüm cevapları vereceğim, kimse merak etmesin” dedi.


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