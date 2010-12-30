-ARDA TURAN: İŞLER KÖTÜ GİDİYOR İSTANBUL (A.A) - 30.12.2010 - Galatasaray futbol takımı kaptanı Arda Turan, be sezon işlerin kendileri için kötü gittiğini belirterek, ''Ama camialar böyle zamanlar yaşayabilirler. Önemli olan Galatasaraylılık duruşunu bozmamamız'' dedi. Arda Turan, GSTV'ye yaptığı açıklamada, Ali Sami Yen Stadı'na iyi bir şekilde veda etmek istediklerini belirterek, şunları söyledi: ''Bu sene işler kötü gidiyor. Ama camialar böyle zamanlar yaşayabilir. Önemli olan Galatasaraylılık duruşunu bozmamamız. Çünkü Galatasaray camiası çok kupalar, çok şampiyonluklar kazanacaktır. Bizim için önemli olan duruşumuzu bozmamak. Kızgınlıklar bazen tepkilere yol açabiliyor, bu da normal bir durum. Keşke Ali Sami Yen Stadı'na böyle veda etmeseydik. Burada güzel şeyler yaptık. Hayatta böyle şeyler var. Umarım yeni stadımızda da Ali Sami Yen Stadı'ndaki başarıların üstüne daha çok koyarak devam ederiz.''