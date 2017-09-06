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Spor

Arda Turan: İnsanlar bilsin, bizim hiçbir çıkarımız yok

30 yaşındaki futbolcu, uzun bir aradan sonra ilk kez kaptan olarak maça çıktı

06 Eylül 2017 14:27

A Milli Futbol Takımımızın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hırvatistan'ı 1-0 yendiği maça kaptan olarak çıkan Arda Turan, "Ne olursa olsun bu ülkenin evlatlarıyız gidecek başka yerimiz yok....İnsanlar bilsin bizim hiçbir çıkarımız yok. İnşallah bundan sonra her şey iyi olur. Sevgi, mutluluk her şeyi çözer" dedi.

Arda Turan, 1-0'lık Hırvatistan galibiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda son 16 turuna kalan A Milli Erkek Basketbol Takımını kutlayarak başlayan Arda, "Ne olursa olsun bu ülkenin evlatlarıyız gidecek başka yerimiz yok. Bu ülke için canımız feda. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Hocayı da tebrik ediyorum. Sonuna kadar yolumuz var inşallah gideriz" dedi.

Duygusal ve fiziksel olarak zor durumda olduklarını ifade eden milli futbolcu, şunları söyledi:

"Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizler de insanız. Duygusallık zorlanmayı da beraber açıyor. İzlanda ve Finlandiya'yı yenebilir miyiz? Yenebiliriz. Bugün ayrı bir kenetlenme oldu. Eskişehir taraftarının büyük etkisi vardı. Nuri de uzun süredir bu takıma katkı vermek istiyordu. İnsanlar bilsin bizim hiçbir çıkarımız yok. İnşallah bundan sonra her şey iyi olur. Sevgi, mutluluk her şeyi çözer, umarım da böyle devam eder."

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