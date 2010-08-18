Arda Turan İngiltere yolcusu

T24

Galatasaray’da transferdeki hareketlilik sürerken dün ilginç bir gelişme yaşandı ve aylardır İngiltere’de bir takıma gitmesi konuşulan Arda Turan yol ayrımına geldi. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre;Milli oyuncunun İngiltere’de bir takımla anlaştığı ve Avrupa Ligi’ndeki Karpaty Lviv karşılaşması sonrası resmi açıklamanın yapılacağı belirlendi.Geçtiğimiz dönemlerde Arda için en ciddi teklifi yapan kulüpler Manchester City, Liverpool ve Tottenham olurken, 23 yaşındaki yıldız futbolcunun bu üç takımdan biri ile anlaştığı bildirildi.Arda’nın menajeri Ahmet Bulut’un birkaç gündür İngiltere‘de görüşmeler yaptığı ve burada genç yıldızın transferini tamamlamak için girişimlerde bulunduğu bildirildi. Bulut’un, Cristiano Ronaldo’nun da menajerliğini yapan Jorge Mendes ile beraber hareket ettiği ve Arda’yı Ada’ya pazarlamaya çalıştığı öğrenildi.Sarı-kırmızılı futbolcu için 10 milyon euroluk bonservis ücretinin belirlendiği ve Avrupa’da ünlü bir kulüpte oynama hayalini sürdüren Arda’nın ayrılma isteği yüzünden Galatasaray Yönetimi’nin geri adım attığı ve oyuncuya yol vereceği kaydedildi.Yönetimin yarınki Lviv maçında taraftar tepkisinden çekindiği için Arda’nın transferi ile ilgili detayları cuma günü kamu oyuna açıklayacağı iddia edildi. Bu sezon Keita ve Mehmet Topal gibi oyuncuların satışından 14 milyon euro gelir sağlayan ve Arda’yı da en az 10 milyon euroya satarak bütçesini artırmak isteyen sarı-kırmızılıların Misimovic ve diğer yabancı futbolcu için kaynağı da bu şekilde yaratacağı bildirildi. Arda’nın yakın çevresine de gelişmeleri doğruladığı öğrenildi.