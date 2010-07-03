Arda Turan İngiliz basınında

T24

Her fırsatta Liverpool'da oynamak istediğini söyleyen ve Fulham Ve Tottenham'dan teklmifler alan yıldız oyuncuya Liverpool'un talip olduğu iddia edildi. İngiltere'nin yüksek trajlı gazetelerinden The Sun'ın haberine göre; kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek olan Liverpool'un Arda Turan'ı ısrarla kadrosuna katmak istediği vurgulandı.Rafael Benitez'in görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Roy Hodgson'u getiren Liverpool'un bu kez Arda Turan konusunda çok somut adımlar atacağı vurgulandı. Arda Turan'ın Liverpool'u ısrarla istediğine dikkat çekilirken, bu transferde en büyük rakibin Tottenham olduğu belirtildi.