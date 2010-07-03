T24 LogoT24 Logo
Spor

Arda Turan İngiliz basınında

Galatasaray'dan gidip gitmeyeceği halen belirsizliğini koruyan Arda Turan ismi yine İngiliz basınını meşgul etmeye başladı.

03 Temmuz 2010 03:00

T24 - Galatasaray'dan gidip gitmeyeceği halen belirsizliğini koruyan Arda Turan ismi yine İngiliz basınını meşgul etmeye başladı.



Her fırsatta Liverpool'da oynamak istediğini söyleyen ve Fulham Ve Tottenham'dan teklmifler alan yıldız oyuncuya Liverpool'un talip olduğu iddia edildi. İngiltere'nin yüksek trajlı gazetelerinden The Sun'ın haberine göre; kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek olan Liverpool'un Arda Turan'ı ısrarla kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

Rafael Benitez'in görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Roy Hodgson'u getiren Liverpool'un bu kez Arda Turan konusunda çok somut adımlar atacağı vurgulandı. Arda Turan'ın Liverpool'u ısrarla istediğine dikkat çekilirken, bu transferde en büyük rakibin Tottenham olduğu belirtildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24