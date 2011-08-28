Arda Turan ilk maçına çıktı

T24 - Atletico Madrid'e transfer olan milli oyuncu Arda Turan, yeni takımı ile ilk maçına çıktı. Taraftarların yoğun alkışları ile oyuna dahil olan Arda, sahada yaklaşık 30 dakika kalmasına rağmen kendine olan güveni ve takım arkadaşları ile olan uyumu ile takdir topladı.





Galatasaray'dan 14 milyon euroya İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan yıldız oyuncu, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk haftasında sahaya çıktı.



Atletico Madrid, ilk hafta maçında Vicente Calderon Stadı'nda Osasuna'yı konuk etti. 0-0 sona eren maçın 61. dakikadasında Eduardo Salvio'nun yerine oyuna dahil olan Arda Turan'ın takım arkadaşları ile olan uyumu gözlerden kaçmadı. 11 numaralı forma ile sahaya çıkan milli futbolcu, orta sahada serbest oynadı.



