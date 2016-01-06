Arda Turan ilk kez Barcelona forması giyecek

Arda Turan, Barcelona'nın Espanyol ile bugün oynayacağı Kral Kupası maçının 18 kişilik kadrosuna alındı. Hocası Luis Enrique'ye göre Arda hazır durumda ve Barça formasıyla da ilk resmi maçını oynayacak.

Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, İspanya Kral Kupası'nda Espanyol ile bugün oynayacakları maçta, Arda Turan ve Aleix Vidal'in sahaya çıkacağını söyledi.

Enrique'ye, bugün TSİ 21.30'da Nou Camp Stadı'nda oynanacak maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, 18 kişilik maç kadrosuna dahil ettiği Arda Turan ve Aleix Vidal'i oynatıp oynatmayacağı soruldu.

Enrique de, "Elimizdeki antrenman verileri, ikisinin de 90 dakika oynayabileceklerini gösteriyor. Arda ve Aleix iyi durumdalar. İkisi de çok mutlu. Ne kadar süre alacaklarını bilmiyorum ama ikisi de oynayacak" ifadelerini kullandı.



Arda ve Vidal'in kaliteli oyuncular olduğunu vurgulayan ve savunma yönünden de takıma katkı sağlayacaklarını belirten Enrique, "Arda, hem orta saha hem kanatta oynayabiliyor. Aleix'ten ise savunmanın sağı ve ortasının yanı sıra kanatta da faydalanabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.