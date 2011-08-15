-Arda Turan ilk antremanına çıktı MADRİD (A.A) - 15.08.2011 - İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olan Arda Turan, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Atletico Madrid'in antrenmanlarını yaptığı Ciudad Deportiva de Majadahonda tesislerine erken saatlerde gelen Arda, kırmızı-beyazlı takımın önemli oyuncularından Jose Antonio Reyes ile yürüyerek antreman sahasına çıktı. Atletico Madrid'de dizinden hafif sakatlığı bulunan Dominguez ile takımdan ayrı, fizik tedavi uzmanı Esteban Arevelo gözetiminde çalışan Arda, yerde kas güçlerindirici egzersizler yaptı. Arda ve Dominguez, daha sonra kısa bir koşu yapıp antrenmanı sona erdirdi. Bu arada, Atletico Madrid'in Ardalı ilk antremanına Türk ve İspanyol basını yoğun ilgi gösterdi.