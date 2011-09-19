-Arda Turan iki golün asistini yaptı MADRİD (A.A) - 18.09.2011 - İspanya 1. Futbol Ligi'nin 4. haftasında sahasında Racing'e karşı oynayan Atletico Madrid, 4-0 galip gelirken, Arda Turan iki golün asistini yaptı. Atletico Madrid'de her geçen gün yerini daha da garanti eden Arda Turan, ilk 11'de sahaya çıkıp, 90 dakika oynadı. Etkili bir futbol sergileyen ve Atletico'nun ataklarını organize eden isimlerin başında gelen Arda, 55. dakikada cezas ahası içinde verdiği güzel pasla Falcao'nun, 78. dakikada sol kanattan yaptığı ortayla da Adrian'ın attığı gollerin mimarı oldu. 24 yaşındaki milli futbolcu, İspanyol basını tarafından yapılan yorumlarda, Falcao'dan sonra Atletico'nun en iyisi olarak gösterildi. Racing'e karşı baştan sonra üstün bir futbol ortaya koyan Atletico, bir beraberlik ve bir yenilgi ile başladığı La Liga'da, ilk galibiyetini aldı. Atletico'nun gollerini Kolombiyalı Falcao (Dk. 23, Penaltıdan Dk. 35, Dk. 55) ve Adrian (Dk. 78) attı. Atletico, sahasında oynayacağı 5. hafta maçında, 21 Eylül Çarşamba akşamı, TSİ 21.00'de Sporting ile karşılaşacak. La Liga'da 4. haftanın sonuçları şöyle: Barcelona-Osasuna: 8-0, Sevilla-Real Sociedad: 1-0, Sporting-Valencia: 0-1, Granada-Villarreal: 1-0, Mallorca-Malaga: 0-1, Zaragoza-Espanyol: 2-1, Getafe-Rayo Vallecano: 0-1, Atletico Madrid-Racing: 4-0 Günün diğer maçları Levante-Real Madrid ve Athletic Bilbao-Real Betis karşılaşmaları sona ermedi.