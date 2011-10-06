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Spor

Arda Turan ifade verdi!

Milli futbolcu Arda Turan, futbol yorumcusu Erman Toroğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan soruşturma

06 Ekim 2011 03:00

T24 - Milli futbolcu Arda Turan, futbol yorumcusu Erman Toroğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında savcılıkta ifade verdi.

İspanya'da Atletico Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Turan, katıldığı bir televizyon programında eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade vermek için avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. 

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı'na ''şüpheli'' sıfatıyla yaklaşık 1 saat ifade veren Arda Turan, daha sonra adliyeden ayrıldı.

Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Turan, dışarda hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Turan'ın, hakkındaki suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.



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