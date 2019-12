Arda Turan iddialı konuştu!

Kaptanlıkla beraber bireysel düşünmeyi bir kenara bıraktığını belirten genç yıldız, 5 maç sonra liderliğe yükseleceklerini öne sürdü.



Galatasaray'ın genç kaptanı Arda Turan, son dönemde hakkında yapılan eleştirilere ve özellikle özel hayatı konusunda üstüne çok gelinmesine sitem etti. Eleştirilere her zaman açık olduğunu vurgulayan Arda, 'Elbette kötü performans sergileyebilirim ve bu konuda eleştirilebilirim. Ama gol sevincime bile bir şeyler yakıştırmak çok yanlış. Zaten ben kaptan olduktan sonra bireysel düşünmemeye başladım. Her şeyden önce takımım geliyor. Ben takım için mücadele eden bir futbolcuyum. Özel hayat eleştirileriyle sevdiklerimin üzülmesini istemiyorum' ifadelerini kullandı.



Anlayış bekliyorum



Herkesten biraz anlayış beklediğini kaydeden genç yıldız, 'İşim her şeyden önce geliyor. Her idmana çıkmaya çalışıyorum. Ben samimiyetimle ve şevkimle işimi yapmaya çalışıyorum. Hatalar yapabilirim ki bu oldukça normal. Takım için uğraşan, sonuna kadar mücadele eden ve elinden gelen her şeyi vermeye çalışan biriyim. Takım kaybettiğinde de hayatı zindan olan bir adamım. Ben Galatasaray'la yatıp, Galatasaray'la kalkan biriyim. O yüzden herkesten biraz daha anlayış bekliyorum' diye konuştu. Sarı-Kırmızılıların kaptanı ayrıca 'Gayet iyi gidiyoruz. Derbileri bitirdik. Kalan 5 maçı da kazanırsak lider oluruz. Taraftarlar merak etmesin, onları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyor ve sonuna kadar çalışıyoruz' dedi.



Takımdaki herkes savaşıyor



Diyarbakırspor maçında, 10 kişi kalmalarına rağmen üst düzey bir mücadele sergilediklerini ve artık tam bir takım olduklarını dile getiren Arda, 'Zaten istediğiniz kadar yıldız oyuncuya sahip olun, bir takım olgusu oluşturamazsanız, şampiyonluk zor gelir. Bizim takım da bunu yakaladı. Her şey gayet iyi gidiyor, çünkü konuştuklarımızı sahaya yansıtmaya başladık. En yıldızından, en mücadelecisine kadar herkes savaşmaya başladı. Böyle olduğu zaman takım kazanıyor' dedi.



Gönlümden Beşiktaş'ın kazanması geçiyor



1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin toplantısına katılan Galatasaray Başkanı Adnan Polat, burada F.Bahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili sorularla karşılaştı. Bunun üzerine Başkan, gazetecilere 'Sizin gönlünüzden geçen ne?' diye sordu. Bir basın mensubunun 'Beşiktaş kazanır' demesi üzerine, 'Benim de gönlümden de o sonuç geçiyor' karşılığını verdi.



Kewell'in durumu rapora bağlı



Polat, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kewell'ın durumunun, hocadan alacakları rapor doğrultusanda belli olacağını vurguladı. Eleştirilen Franco'ya, 'sadece onu suçlamamak gerekir' diyerek sahip çıktı. Elano'nun kalitesinden hiç kuşkusunun olmadığını söyleyerek, 'Ben ABD'ye gidiyorum, 2-3 gün kendime gelemiyorum. Onlar orada nasıl futbol oynuyor, şaşırıyorum' diye konuştu.



Taraflı kişi bizi rahatsız ediyor



Bu arada, gazetecilerin, Ercan Saatçi ile ilgili sorularını da yanıtlayan Polat, şunları söyledi: 'Medyada Fenerbahçe taraftarı spor müdürleri de var. Biz bunlara bir şey diyor muyuz? Bazı mevkilerde taraflı olamazsınız. Futbol Federasyonu başkanı taraf olabilir mi? Taraflı bir kişinin spor gazetesinin başında olması, Galatasaray'ı rahatsız ediyor.'



Özhan Canaydın'a özel loca verilecek



Galatasaray Lisesi'nde yapılan kasım ayı Divan Kurulu toplantısına da katılan Polat, ekonomik krizinin finansal programlarını etkilediğini belirtti. Başkan, 'Bizim için çok zor bir yıl oldu. Krizin yeni yılda Türkiye üzerindeki etkilerinin azalacağını söyleniyor. Stat inşaatının başladığını, loca ve VIP satışlarını da düşünerek önümüzdeki seneye daha iyimser bakıyoruz' ifadelerini kullandı. G.Saray Başkanı ayrıca eski Başkan Özhan Canaydın'a yeni statta bir loca tahsis edeceklerini de söyledi.