Arda Turan için Galatasaray ihtimali kalmadı

Galatasaray'da 4. Terim döneminin ilanıyla birlikte Milli Takım'da yaşanan gerilim ile Fatih Terim'le kavgalı olan Arda Turan'ın Galatasaray'a gelme olasılığı kalmadı.
Monaco ve Arsenal'le adı anılan futbolcunun yurt dışı transfer yapması bekleniyor.
Euro 2016'da prim tartışmalarıyla başlayan kavganın ardından Arda Turan Milli takımdan çıkarılmıştı.
Daha sonra uçakta bir gazeteciye saldıran Arda Turan Milli takımı bırakmıştı.
Terim'in Milli Takım'dan ayrılmasının ardından Lucescu'nun gelişiyle birlikte Arda Turan yeniden Milli Takıma çağrılmıştı.