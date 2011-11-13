Arda Turan: Hocanız size güvenmiyorsa maça geriden başlarsınız

T24 - Milli Takım’ın, Hırvatistan bozgunuyla Avrupa Şampiyonası finallerini mucizelere bırakması büyük tepki çekerken, Atletico Madridli Arda Turan’ın, maçtan sonra yakın çevresiyle yaptığı sohbette ilginç tespitlerde bulunduğu ortaya çıktı.





Ay-yıldızlı futbolcunun, dostlarına özellikle Teknik Direktör Guus Hiddink’ten dert yandığı, takım ile hoca arasında önemli bir doku uyuşmazlığı olduğunu söylediği öğrenildi.



Türk Telekom Arena’dan maç gecesi takımdan ayrı özel otosuyla ayrılan Arda’nın, Hiddink’in korkak futbol anlayışı nedeniyle Hırvatistan karşısında ağır bir yenilgi aldıklarını da eklediği ve şu ifadeleri kullandığı belirtildi:



“Hiddink’in tercihleri bu sonucu hazırladı. Özellikle forvet bölgesinde büyük sıkıntı yaşadık. Hocamız, Burak’ı ilerde tek başına oynattı, böylece gol bölgesinde etkisiz kaldık. Allah aşkına, kendi sahamızda oynuyoruz. Ama ilerde bir tek Burak. Hücum bölgesinde en az 3 oyuncunun olması gerekirdi. Ne yazık ki, Hırvatlar’ı gözümüzde çok büyüttük. Rakimizin Dünya sıralamasındaki yerine göre hocamız çekingenlik gösterdi”.





Hiddink’in, kontrollü futbol oynatma isteğinin Türk oyuncusunun yapısına ters geldiğini belirten ay-yıldızlı oyuncunun, “Kenarda sizi yöneten hocanız eğer futbolcusuna güvenmiyorsa, zaten maça 1-0 geride başlarsınız. Öyle de olmadı mı? Oysa 2008’de Avrupa şampiyonu olduğumuzda Türk oyuncusunun karakteristik yapısına uygun şekilde her maçı son dakikaya kadar kovaladık. Bugün (önceki gece) ikinci dakikada maç bizim için bitti” ifadelerini kullandığı da vurgulandı.



Arda Turan cezası nedeniyle Hırvatistan ile oynayacak rövanş maçında yer alamayacak.



