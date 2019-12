Arda Turan: Hiçbir formayı Galatasaray forması kadar sevmem

T24

Arda, NTVSpor'da Futbol Aktüel Programı'na konuk oldu. İşte Arda Turan'dan, Atletico Madrid'e transferinden özel hayatına, Galatasaray'ın son durumundan başkanlık seçimine kadar birçok konuda çok çarpıcı açıklamalar:Rıdvan Dilmen'in Arda Turan'ı bir gün El Clasico'da görmek istediğini söylemesi üzerine Arda, "El Clasico'da yer almak için çok çalışmak, fırsatları değerlendirmek lazım. Öyle bir ortamda oynamak kolay değil. Rıdvan Ağabey'in böyle düşünmesi çok güzel" şeklinde konuştu.Arda: Anlaşırlarsa giderimAvrupa'dan gelen tekliflerinin sorulması üzerine Arda, "Galatasaray gerekli açıklamayı yaptı. Bunun üzerine birşey söylemek doğru olmaz. Menajerim, böyle bir teklif olduğunu iletti. Ortada bir yalan yok. Hem kulübün hem de benim menfaatlerime uyması lazım. Sonuç olarak ben Galatasaray'da oynuyorum, hayallerimin takımı. Çok çalışırsak neden Avrupa'nın en iyi takımlarında oynamayalım. Ancak benim için öncelik her zaman Galatasaray'da. Benim tepkiler üzerine Galatasaray'a küsmem söz konusu olamaz. Ben 6 aylık sakatlık sürecimde çok sıkıntılar çektim, özellikle de ailem. İyi oynarken kazanırken iyi Arda, ama işler kötü gidince kötü Arda oldum. Atletico Madrid'in teklifini kulübüm kabul ederse ben de kabul ederim" dedi.Asıl hedefinin Avrupa'da forma giymek olduğunu belirten Arda, "Avrupa'da oynamak benim asıl hedefim. Burada çok yıprandım. Benim suratım asık olunca Arda mutsuz diyorlar. Böyle bir şey yok. Eğer Galatasaray taraftarı beni ıslıklarsa bu beni çok üzer. Böyle olunca oturup düşünüyorum. Tepki her zaman olacak, ancak bunun da bir şekli olmalı. Bizde bir kural vardır, kol kırılır yen içinde kalır. Ancak ancak geldiğimiz noktaya bakarsak, bu değerlerin yok olduğunu görüyoruz. Burada hepimizin hatası var. Galatasaray formasını koysak zaten ligde 36 puan alırdı. Çok suçluyuz, ama sadece sporda hata yaptık, davranış olarak yapmadık" ifadelerini kullandı.Arda: Rijkaard'a sabır gösterilmeliydiYapılan eleştirilerden ne kadar etkilendiğinin sorulması üzerine Arda, "Şansal Büyüka ve Rıdvan Dilmen'i ciddiye alıyorum. Maalesef diğerlerine 'Sizde varsınız' diyerek gülüp geçiyorum. Kimin iyi niyetle, kimin art niyetle yorum yaptığını anlayabiliyorum. Çok duygusal değilim. İçimdeki dışıma yansıyor, bu kötü. Dilara Gönder ile yaptığım röportaj sırasında çok sıkıntılı bir dönemimdeydim. Çok ağır şeyler yaşadım, bizi çok yıprattı ailecek. O zaman yapılması gereken oydu diye düşünüyorum" şeklinde konuş.Sakatlığının ne durumda olduğunun sorulması üzerine Arda, "Ağrılarım hala sürüyor. Anatomik olarak zaten sıkıntılı bir yapıya sahibim. Kısa bacakları, kocaman kafası olan biriyim. Yazın dinlendikten sonra herşeyin daha iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Arda: Semih'le oynamak isterimKüçükken Galatasaray maçlarını takip edebilmek için evden kaçtığını belirten Arda, "Küçükken Galatasaray maçlarını izlemek için pijamayla evden kaçardım. Babam arkamdan koştururdu. Babamda fanatik Galatasaraylıdır. Profesyonel olduktan sonra da değişen bir şey olmadı. Herkese saygım var ama, benim kadar üzülen yoktur şu anki durumdan. Sahada çaresiz kalmak bazen dünyanın en kötü şeyi" dedi.Galatasaray formasına karşı büyük bir aşk beslediğini belirten Arda, "Mesela Atletico Madrid'e transfer olursam, onun formasını Galatasaray forması kadar sevemem. Ben her zaman menajerimiz Cenk Ağabey'e ne renk forma giyeceğimizi sorarım maç sabahı. Malum görüntülerden asla rahatsız olmadım. Küfürleşmeler var, ama içeride nasıl sizle konuşuyorsak, orada da öyle bir ortam vardı" şeklinde konuştu.Başarılı bir kaptan olduğunu düşündüğünü belirten Arda, "Kaptanlık futbolcu bakıcılığı değildir. Sahadaki başarısızlıkla, kaptanlığın ne kadar iyi yapıldığı konusunda bir orantı bence yok. Biz yanlış davranışlar içinde bulunmadık hiçbir zaman. Ben iyi bir kaptan olduğumu düşünüyorum. Futbolda çok büyük rakamlar dönüyor, egolar çok yüksek, herkes kendi sorumluluğunu bilmeli" dedi.Futbolu Galatasaray'da bırakmanın hayalini kurduğunu belirten Arda, "İyi bir kariyer yapmak istiyorum. Futbol adına çok büyük yeteneklerim olduğunu düşünmüyorum. Mesela çok hızlı değilim, çok güçlü topa vuramıyorum Selçuk İnan gibi. Bunlara karşılık çok iyi bir futbol zekamın olduğunu düşünüyorum. Hayalim tabii ki Galatasaray'da futbol yaşantımı noktalamak. Bazı şeyleri geliştirebilirsiniz, ancak hızımı daha ileri seviyeye çıkartabileceğimi düşünmüyorum" şeklinde konuştu.Artık futbolda alanların daraldığını belirten Arda, "Alanlar artık çok daraldı futbolda. Emre Ağabey olsun, Ayhan Ağabey olsun beni saha içinde çok rahatlatan oyuncular. Mesela Ayhan Ağabey hem insan olarak hem de saha içinde lider olarak beni çok iyi yönlendirebilen bir insan. Benim gibi oyuncular ileride istediklerini yapamayınca sıkıntıya girerler. Böyle durumlarda Ayhan Ağabey her zaman beni motive eder" ifadelerini kullandı.En beğendiği oyuncuların sorulması üzerine Arda, "En beğendiğim yerli Selçuk İnan, yabancı ise Alex de Souza'dır. Alex, çok yavaş gözüküp, muhteşem işler yapan bir isim. Kıymeti bilinmeli. Mesela Hamit Altıntop, Türk Milli Takımı'nın formasını giymeseydi, bence Real Madid'de oynuyordu şu anda. Müthiş bir yetenek" şeklinde konuştu.Türk oyuncuların Avrupa'ya gitmek istemediğini belirten Arda, "Türkiye'den neden gitmek istesinler ki. Her şey ellerinin altında. Ancak bir zaman sonra bakıyorsunuz, hayatınız inanılmaz kısıtlanmış. Benim 2-3 yıldır hayatım tamamen değişti. Bir yemeğe giderken fotoğrafının çekilme stresi insanı çok olumsuz etkiliyor. Akşam 9'da gittiğim bir yemeği gece 3'te gece mekanından çıkmışım gibi gösteriyorlar. Yurt dışında da durum aynı mı bilmiyorum. Gidersem de orada Galatasaray'ı temsil edeceğim" dedi.Kimleri özlediği sorulması üzerine Arda, "Tuncay Ağabey'i çok özledim. Hem insan olarak hem de takımın içindeki lider kişiliğiyle çok özel biri. Birçok yıldız ismin olduğu bir ortamda bile ağırlığını koyabilen biri. Özellikle kamplarda, lider kişiliğini daha iyi anlıyorsunuz" şeklinde konuştu.Kewell'ın söylediklerini de değerlendiren Arda, "Güzel şeyler söylemiş Herry. Yaşadıklarımızı yansıtmış. Herry beni tabii ki daha yakından görüyor. İkimiz de masaj odasında çok sık vakit geçiriyoruz. Galatasaray'a çok güzel hizmetler veriyor. Ondan çok şey öğreniyorum. En gencimiz Emre Çolak'tan bile bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Takımımızda çok önemli isimler var. Mesela Sabri'ye Galatasaray taraftarının sahip çıkması benim çok hoşuma gidiyor. Çok değerli bir isim. Aydın'ın da çok önemli özellikleri var. 6 ay boyunca istikrarı yakalasa, bizim için çok önemli bir güç olur" dedi.İnsanların gösterdiği tepkiyi nasıl karşıladığının sorulması üzerine Arda, "Galatasaray çok büyük bir camia. 18 yaşından beri göz önündeyim. Eleştirilere çok üzülüyorum. Ama sokakta gezerken, insanların ilgisini ve sevgisini görünce, herkesin böyle düşünmediğini görüp mutlu oluyorum" şeklinde konuştu.Yanlış bir sistemle oynadıklarını düşündüğünü belirten Arda, "4-4-2 sistemiyle oynamalıydık bence. Bunu Fatih Terim duymasın, çok kızar. Ertuğrul Sağlam'ın uyguladığı taktik gibi, iki forvet oynamalıydık. Büyük takımların savunmaları bazen bire bir de oynayabilmeli. Barcelona da öyle oynuyorlar diyorlar, ama onların Messi'si var" dedi.Fatih Terim hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine Arda, "Türk spor tarihinin en büyük teknik direktörüdür benim gözümde. Kendisinin benim üstümde emeği çok fazla. İmparator lakabını sonuna kadar hak ediyor" ifadelerini kullandı.Adnan Polat'a yapılanları çok yanlış bulduğunu belirten Arda, "Galatasaray kaptanıyım, başkanlar hakkında konuşmak haddime değil. Ancak her başkana saygı duymak lazım. Adnan Polat'ın gördüğü tepkiler beni çok üzdü. Galatasaraylılık bu değil. Adnan Polat çok iyi niyetli, çok çalışkan biri. Maalesef herkes televizyonlara bir açıklamada bulundu. Adnan Polatla çok seviyeli bir ilişkimiz oldu, faal futbol hayatımdan sonra, çok daha sıkı ilişkiler içinde olacağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.Yeni stada henüz ısınamadıklarını belirten Arda, "İyi oynayamadığımız için yeni stada ısınamadık. Ancak yeni sezonda başarıyla beraber TT Arena da bizim için çok önemli bir güç olacaktır" dedi.Aziz Yıldırım'a büyük bir saygı duyduğunu belirten Arda, "Aziz Yıldırım'a saygım çok büyük. Çok da iyi bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe'yi çok iyi yerlere getirdi. Çok büyük maddi güce sahipler. Avrupa'da başarılı olmalarını istiyorum. Eskiden böyle düşünmezdim, şimdi daha olgun düşünüyorum" şeklinde konuştu.Beşiktaş'tan korkmaları gerektiğini belirten Arda, "Simao, Quaresma, Guti. Bunlar çok önemli isimler. Beşiktaş'tan seneye korkmak lazım. Rüya takım kurdular. Çok büyük isimler forma giyiyor. Quaresma mükemmel bir oyuncu, ancak beni Guti daha fazla etkiliyor. Quaresma'nın yaptıklarının bazılarını belki yapabilirim, ancak Guti'ninkileri yapamam" ifadelerini kullandı.Rijkaard gibi isimlere sabır gösterilmesi gerektiğini belirten Arda, "Rijkaard burada bir felsefe oturtmaya çalıştı. Del Bosque gibi, Rijkaard gibi isimlere sabır göstermek lazım. Türkiye'de maalesef gerekli sabır yok. Belki 3 yıl sabır göstermek lazımdı. Rahatlığıyla suçladılar, ancak biz kampa girmediğimiz her maçı kazandık" dedi.Her Galatasaraylı gibi Trabzonspor'un şampiyon olmasını dilediğini belirten Arda, "İçimden Trabzonspor'un şampiyon olması geçiyor. Her Galatasaraylı böyle düşünür, tam tersi bir durum olsaydı da Fenerbahçeliler aynı şekilde düşünürdü. Biz Trabzonspor maçında elimizden gelen herşeyi yaptık, ama olmadı. Türk antrenörlerimizin ne kadar başarılı seviyeye geldiğini görüyoruz. Selçuk İnan benim Manisa'da ev arkadaşımdı. Bu yüzden de Trabzonspor'un şampiyonluğunu istiyorum" şeklinde konuştu.Ronaldo'nun Kral Kupası finalinde, 118. dakikada attığı depar hakkında konuşan Arda, "Bu biraz da yüksek konsantrasyonla alakalı. Bu maçlar böyle maçlar. Zaten Ronaldo üstün fizik gücüne sahip bir oyuncu. Bunu yapması normal. Ancak bunun maçın önem derecesiyle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da böyle bir mücadele olduğunu biliyorum. Atletico Madrid ile yaptığımız maçlarda neler yapabildiğimi gösterdim. Avrupa Şampiyonası'nda da çok iyi işler yaptık. Ancak Avrupa'ya gidip başarısız da olabilirim, futbolda herşey var" şeklinde konuştu.Hagi'nin başına gelenlerin futbolun içinde olan şeyler olduğunu belirten Arda, "Hagi maalesef tutmadı. Olabilir futbolda böyle şeyler. Ben Hagi'den çok fikir alırım. Futbol zekası olarak inanılmaz bir isim. Kendisinden çok şey öğrendik. Sık sık görüşüyoruz" dedi.Messi'yi mi Ronaldo'yu mu daha başarılı bulduğunun sorulması üzerine Arda, "Kesinlikle Messi. Ronaldo da büyük bir oyuncu ancak Messi'nin daha fazla özelliği olduğunu düşünüyorum. Futbol yaşantılarının sonlarına doğru, aralarındaki fark daha da açılacaktır" dedi.Kiminle en çok oynamak istediğinin sorulması üzerine Arda, "Semih, bir forvet oyuncusu olarak oynamak istediğim bir oyuncu. Çok özellikli bir isim. Duvar vazifesi gördüğü için topu ileride tutmamızı sağlıyor. Burak Yılmaz'ın da forvet arkasında çok iş yapacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.Herkes gibi hataları olduğunu belirten Arda, "Çok hatalarım oldu. Pişmanlıklarım oldu. Bordeaux maçı olsun, Semih ile kavgam olsun, Caner'e attığım yumruk olsun, hepsinde büyük hatalarım oldu. Tabii ki pişmanlık duyuyorum bu olaylardan" ifadelerini kullandı.