Arda Turan hâlâ neden oynamıyor?

T24 - Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Arda Turan'ın yaklaşık 5 aydır devam eden sakatlığı nedeniyle forma giyememesi kulüp çevrelerinde farklı yorumlara yol açtı. Turan'ı Almanya'da ameliyat eden Alman Doktor Muschaweck ve Galatasaray Sağlık Ekibi Koordinatörü Burak Kunduracı'nın kulüp yönetimi tarafından konuşmamaları istendi. Galatasaray'ın eski kaptanı Hakan Şükür ise Arda Turan konusunda kötü günler geçiren takımda hedef olmamak için oynamadığını söylerken, Fanatik gazetesi Turan'ın İngiltere'nin Chelsea kulübüne satıldığını iddia etti.





Milliyet gazetesinin haberi şöyle:

Bir türlü sahalara dönemeyen Arda gerçekten sakat mı? Doktorlarının söylediklerine inanamayacaksınız!

Arda Turan sakat mı değil mi? Galatasaraylı yıldızın gerçek durumu ne? Yıldız oyuncu hakkında G.Saray Sağlık Ekibi Koordinatörü Burak Kunduracı ve Alman Doktor Muschaweck'in söyledikleri bir hayli kafa karıştıracak türden...

TRT'de Ersin Düzen'in Sergen Yalçın ve Hakan Şükür ile birlikte sunduğu 1'e 1 Futbol programında ekibinin bu konuda sorular yönettiği G.Saray Sağlık Ekibi Koordinatörü Burak Kunduracı ve Alman Doktor Muschaweck'nin yanıtlarına çok şaşıracaksınız...

İşte Galatasaray'daki Arda Turan gizemi...



Bu kaos nasıl başladı?

Dilerseniz olayın nasıl bu noktaya geldiğini bir hatırlayalım.... Herşey Arda Turan'ın 2010 Ekim ayında Milli Takım kampıdan sakat dönmesiyle başladı.

G.Saray sağlık heyetinin aldığı karar doğrultusunda ünlü Alman Cerrah Ulrike Muschaweck tarafından minimal bir operasyona tabi tutuldu.

Beklentiler Arda'nın en geç 2 hafta içerisinde sahalara döneceği yönündeydi. Ancak Arda bu sezon bir türlü sakatlığını atlatamayınca son dönemde yıldız oyuncunun sakat olmadığı yönünde spekülasyonlar ortaya çıktı.

Bu iddialar karşısında sessizliğini koruyan Arda Turan'ın gerçek durumu hakkında en doğru bilgiyi verecek kişilerin yanıtları ise hayli gizemli oldu...



Bilir kişilerden gizemli yanıtlar

Galatasaray Sağlık Ekibi Koordinatörü Burak Kunduracıoğlu kendisine yöneltilen soruya bir hayli ilginç bir yanıt vedi...

Kunduracıoğlu: "Arda'nın sakatlığının Dr. Ulrike Muschaweck'in yaptığı operasyonla bir ilgisi yok. O tamamıyla başarlı bir operasyondur. Ancak ben durumun ne olduğunu açıklayamam. Başkan Adnan Polat'ın kesin talimatı var" diyerek topu yönetime attı...



G.Saray sessiz kalmamı istiyor!

Kunduracıoğlu'nun kaçamak yanıtı üzerine Alman Doktora aynı soru yöneltildi... Muschaweck'in yanıtı da bir hayli ilginç oldu...

Ulrike Muschaweck "Bu konuda röportaj vermek isterim ancaka Galatasaray cephesi bu konuda kesinlikle sessiz kalmamı istiyor. Bunun nedenini anlayabilmiş değilim. Arda'nın şu anki durumu ile benim yaptığım operasyonun hiçbir alakası yok.

Gerekli rehabilitasyon çalışmaları yapıp düzenli olarak çalışsaydı sakat olmaması gerekirdi. Operasyon Ekim ayındaydı ve çok başarılı geçti. O tarihten sonra Arda ile hiç görüşmedim. Türkiye'deki rehabilitasyon süreci nasıl geçti. Arda nasıl çalıştı. Kendisine nasıl baktı. Hiç bilmiyorum. Yani normal şartlarda Arda'nın şu anda oynayabilir durumda olması lazım" dedi..

İki doktorun Arda Turan'ın sakatlığı için açıklamaları da aynı yönde. Yani yıldız futbolcunun sakatlığının geçirdiği operasyonla hiçbir alakası yok... Fakat Galatasaray yönetimi Arda'nın hala neden oynamadığı konusunda açıklama yapılmasına kesinlikle izin vermiyor.



G.Saray Arda'yı Chelsea'ye mi sattı?

Arda'nın hala sahalara dönememiş olmasıyla ilgili Hakan Şükür tarafından ciddi bir iddia ortaya atılmıştı. Şükür, Milli futbolcunun aslında tamamen iyileştiğini ancak bu kötü dönemde sorumluluk almamak adına oynamadığını söylemişti.

Taraftarlar Arda Duran'ın ne zaman sahalara döneceğini merakla bekliyor. Ancak yıldız futbolcu ilgili son dönemde konuşulan başka bir iddia Fanatik Gazetesi tarafından ortaya atılmıştı...

Galatasaray yönetiminin Arda Turan transferin için İngiliz devi Chelsea ile her konuda anlaşmaya vardığı ve Milli futbolcunun yeni bir sakatlık yaşaması ihtimaline karşılık tedbir olarak oynatılmadığı ve sezon sonunda Chelsea'nin yolunu tutacağı iddia edilmişti...