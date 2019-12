-ARDA TURAN: ''HAGİ'YE BÜYÜDÜĞÜMÜ GÖSTERECEĞİM'' İSTANBUL (A.A) - 05.11.2010 - Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Arda Turan, Frank Rijkaard'ın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Gheorghe Hagi'nin kendisinde çok farklı bir yeri olduğunu söyledi. CNR Dünya Ticaret Merkezi'nde devam eden Autoshow 2010 otomobil fuarında bir firmanın standını ziyaret eden Arda Turan, burada kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Teknik direktörlük görevine gelen Gheorghe Hagi ile ilgili fikrinin sorulması üzerine Arda Turan, ''Hagi için benim yorum yapmam doğru olmaz. Haddime değil'' derken, şu ifadeleri kullandı: ''Hagi büyük futbolcuydu, büyük hoca, çok da büyük bir insan. Küçükken bana çok emeği oldu. İnşallah ona biraz büyüdüğümü göstermek istiyorum. Sakatlıktan kurtulup, ona yardımcı olmak istiyorum. Takımıma yeniden katkı sağlayabilmek istiyorum. Hocamız, umarım kariyeri için ve bizim için çok iyi günler geçirir burada. Hagi'nin karakterini, yapısını, oyuncu kişiliğini biliyorsunuz. Çok hırslı, her zaman kazanmak isteyen, pes etmeyen biri. Bu da Galatasaray camiasıyla bağdaşan bir durum. Artı yönde çok iyi olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Tugay ağabey de onun yanında önemli bir faktördür. Karizması, daha önce yaptıkları, yurt dışı kariyeri bizim için önemli. Örnek bir insan.'' -''GALATASARAY'LA SÖZLEŞMEM ÖLENE KADAR''- Arda, Galatasaray'da sözleşmesinin yeniden uzatılmasının, Avrupa'da top koşturma hedefinin biraz daha ötelenmesi anlamına mı geldiği şeklindeki bir soruya, ''Sözleşmem çok daha önceden uzatılmıştı. Benim sözleşmemin süresiyle Avrupa'ya gidiş tarihim arasında fark yok. Galatasaray Kulübü'yle zaten ölene kadar sözleşmem var. Galatasaray Kulübü'nden bonservissiz ayrılmayacağım. Zaten tüm imzalarımızı boş mukaveleye atıyoruz'' yanıtını verdi. -''İYİ GÜNDE HERKES GALATASARAYLI''- Sarı-kırmızılı futbolcu, yaşanan kötü gidişin ardından teknik direktörlük görevine Gheorghe Hagi'nin gelmesiyle birlikte, takımın eski yıldızları Hasan Şaş, Hakan Şükür, Hakan Ünsal gibi isimlerin de Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek takıma moral vermesinin kendileri için önemini aktardı. Galatasaray camiasına yakışan davranışın bu olduğunu söyleyen Arda, ''Abilerimizin biz her zaman desteğini hissettik. Çok güzel şeyler bunlar. Galatasaray'a yakışan davranış, duruş budur. İyi günde de kötü günde de hep beraber hareket etmektir. Umarım hep beraber iyi günlere yelken açacağız. Abilerimizin, eski futbolcularımızın desteği çok önemli bizim için. İyi günde herkes Galatasaraylı, herkes Galatasaray camiası mensubu. Önemli olan kötü günde hep beraber olabilmek, ayakta olabilmek'' şeklinde konuştu. -''BEŞİKTAŞ MAÇINA YETİŞMEM ZOR''- Sakatlığıyla ilgili bilgi veren Arda Turan, 28 Kasım'da oynanacak Beşiktaş derbisine yetişebilmesinin de zor olduğunu aktardı. Kuvvetlendirme çalışmalarına devam ettiğini ve her şeyin yolunda gittiğini dile getiren sarı-kırmızılı oyuncu, ''Ne zaman iyileşeceğimin süresi belli değil. Ağrılarım ne zaman biterse, o zaman sahalara döneceğim. En iyi şekilde hazırlanmak için elimden geleni yapıyorum. Doktorlarımızla, fizyoterapistlerimizle sabah akşam çalışıyoruz. Beşiktaş maçına yetişmem zor. Süre vermiyorum. Şu maça yetişirim diyemiyorum. Takımın konsantrasyonunu da bozmamak lazım. Takım gayet iyi gidiyor. İnşallah böyle devam eder'' ifadelerini kullandı. Teknik direktör Rijkaard'ın gidişinin ardından yapılan spekülasyonlar için görüş belirtmek istemediğini vurgulayan Arda, Trabzonspor maçıyla ilgili ise ''Ben de sizler gibi izleyici olacağım. Bütün iyi dileklerim, dualarım takımımla beraber'' dedi. Arda, Fenerbahce derbisinin ardından yaşanan, ''1 puana sevinildi'' spekülasyonları için ise ''Galatasaraylıların sevinci, Galatasaray'ın mücadelesinedir, ruhunadır. Tabii ki bir puana sevinmedik. Önemli olan gösterilen mücadele ve duruştu. Ona sevindik diye düşünüyorum'' diyerek sözlerini tamamladı. -KONSEPT ARACI TEST ETTİ- Arda Turan, otomobil fuarında, ''Geleceğin tek kişilik kişisel taşıma aracı'' olarak tanıtılan konsept bir aracı da test etti. Bir koltuk şeklindeki araca önce binmek istemeyen ve ''Sakatlıktan yeni çıkıyorum. Bir kaza olmasın'' ifadelerini kullanan Arda, daha sonra bir görevlinin yardımıyla kısa süre kullandığı araçla basın mensuplarına poz verdi.