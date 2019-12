-ARDA TURAN GÜN SAYIYOR İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, sakatlığının büyük ölçüde geçtiğini, takıma dönmesi için az bir süre olduğunu bildirdi. Sarı-kırmızılı takımın futbolcusu, ''Nike CTR360 Maestri II Elite'' kramponunun tanıtımında, sakatlığının tedavisinde gelinen aşamayla ilgili soruları yanıtladı. Ağır bir sakatlık geçirdiğini, bu sakatlığı yaşayan bütün futbolcuların uzun süre oynamama problemiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Arda, ''Ben yaşayınca biraz daha farklı oldu. Ama her şey yolunda, umarım en kısa zamanda sahalara döneceğim'' dedi. Yaşadığı sakatlığın süresinin ağrılarla orantılı olduğunu, ağrıların azaldığı, idare edilebilir ağrıda performans sergilenebildiğini anlatan sarı-kırmızılı futbolcu, şöyle devam etti: ''Bunun için uğraşıyorum. Doktorlarımız zaten her şeyi yapıyorlar. Gerçekten büyük emek sarf ediyorlar. Bazen sakatlıklar böyle uzun sürebiliyor. Zaten benim sakatlığım büyük ölçüde geçti. Pubisimdeki ödem büyük bir ölçüde geçti. Ufak bir tendinitim var, onu da atlattığım zaman umarım 10-15 gün içinde takımla antrenmana başlayıp oynayabileceğimi düşünüyorum. Ama buna ağrım izin verdiği sürece yani. Çalıştığım doktorlar ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. O yüzden hiçbir şüphem yok. Bir daha aynı sakatlığım olsa yine kendi kulüp doktorlarıma emanet ederdim kendimi. Araştırırsanız görürsünüz. Birçok futbolcu bu sakatlığa yakalandı ve daha uzun süreler çekenler var. Bu sakatlık böyle bir şey zaten. Ne yaparsanız yapın zaten ilacı zaman.'' Pubis sinirini rahatlatmak için fıtık ameliyatı olduğunu kaydeden Galatasaraylı futbolcu, ''Fıtık ameliyatını birçok futbolcu olmuştur. Pubisimin tedavisini iyileştirebilmek için fıtık ameliyatı oldum. Çünkü oradaki fıtık pubisimdeki sinire baskı yapıyordu. Bu tartışılmayacak kadar basit bir konu'' şeklinde konuştu. Sakatlığıyla ilgili konunun açıklığa kavuştuğunu belirten Arda, ''Basit ve net bir konuydu. Bana emek veren insanların da üzülmesini istemiyorum. Çünkü sabah akşam çalışıyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Sakatlığımı büyük ölçüde atlattım. Az bir zaman kaldı. Bu sene zaten böyle geçti. İnşallah elimizden gelenin en iyisini vereceğiz'' dedi. -''BİZİM ADIMIZA HOŞ BİR LİG OLMADI''- Bir soru üzerine, Spor Toto Süper Lig'i de değerlendiren Arda Turan, ''Bizim adımıza hoş bir lig olmadı. Elimizden geldiğince bu sene takımımızla bu saatten sonra en iyisini yapmaya çalışacağız. İyi futbol oynayıp taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağız. Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa'ya gitmenin yollarını arayacağız. Maalesef bu sene bizim için böyle geçti. Umarım daha iyi olur'' ifadelerini kullandı. -''İKİNCİLİĞİ KOVALAMAMIZ LAZIM''- (A) Milli Futbol Takımı'nın Güney Kore ile yapacağı hazırlık maçının sorulması üzerine Arda, şu değerlendirmeyi yaptı: ''Oynayacağımız maç bir hazırlık maçı. Ondan 1,5 ay sonra resmi maçımızı oynayacağız. Rakibimizin bir puan gerisindeyiz. İkinciliği kovalamamız lazım diye düşünüyorum bundan sonra. Avrupa Şampiyonası'na gitmek için gerekli her şeye sahibiz. Avrupa Şampiyonası'na gideceğimizi düşünüyorum. Almanya zaten büyük ihtimalle grup lideri olarak çıkar. Belçika ve Avusturya ile bunun savaşını vereceğiz. Ama kazanan tarafın biz olacağımızı umuyorum. Önemli olan hep beraber hareket etmek diye düşünüyorum.''