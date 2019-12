Arda Turan G.Saray'dan ayrılıyor mu?

T24

Arda ne diyor?



Ne dediler?





Ledesma artık günleri sayıyor



Hernanes'i aldılar



Adalesi yırtılan Pino 1.5 ay yok







Forma satılır diye Julio Baptista







Milan’dan gelecek, Başkent’e gidecek



Yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle Mehmet Topal ve Keita‘yı satan, Caner‘i 2.5 milyon Euro’luk bonservisi nedeniyle F.Bahçe’ye kaptıran, Elano’yu göndermek için 1 aydır İtalyan kulüpleriyle pazarlık halinde bulunan G.Saray’ın kulislerinde taraftarı şoke edecek bir transfer söylentisi dolaşıyor..Geçen sezon sonundan itibaren Avrupa’ya transfer olmak istediğini açıklayan Arda Turan, iddialara göre 15 Ağustos’taki ilk Süper Lig maçına kadar İtalya veya İngiltere’ye gidecek.. Bu iddianın sahiplerine göre, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Adnan Polat geçen hafta sadece Ledesma ve Baptista transferlerini gerçekleştirmek üzere gitmedi İtalya’ya.. Polat’ın ziyaretinin diğer sebebi de Arda’yı transfer listesine alan Milan ile görüşmekti.. Kadrosunu gençleştirmeye çalışan Milan’ın Elano’dan önce Arda ile ilgilendiği ve teklifini 14 milyon Euro’ya kadar çıkardığı öne sürülüyor..Başkan Polat’a yakın kaynaklara göre transferin en geç 1 hafta içinde bitme ihtimali her geçen gün yükselirken, Arda’ya başka talipler de var. Milan dışında İtalya şampiyonu Inter, Fransa şampiyonu Marsilya ve Roy Hodgson’a emanet edilen, Trabzonspor’un Avrupa Ligi’ndeki rakibi Liverpool da Arda’yı isteyen kulüpler arasında. G.Saray Kaptanı’nın Marsilya ve Inter’e sıcak bakmadığı; seçimini Milan ile Liverpool arasında yapmak istediği de sızan bilgilerden biri. Bu iki kulüp de 3 milyon Euro‘dan 4’er yıllık kontrat öneriyor Arda’ya.Bu bilgileri teyit etmek için önce Arda’ya sorduk.. Sadece “Benim haberim yok, menajerim böyle bir bilgi iletmedi” ifadesini kullandı.. Menajer Ahmet Bulut ise “Arda için şu anda görüştüğümüz kulüpler var ama size isimlerini söyleyemem.. Çok yakında herşey netleşir” dedi.. “Çok yakında herşey netleşir” sözü bize bu transferin gerçekleşme ihtimali bulunduğunu gösteren bir veri.. Bakalım, herşey 1 hafta içinde nasıl gelişecek?ARDA: Benim haberim yokMENAJER BULUT: Evet, görüştüğümüz kulüpler varRijkaard, Arjantinli yıldızı Cana’nın partneri yapacak.G.Saray, Cristian Ledesma ve Lazio’yla her konuda anlaştı. Elano satılınca, 27 yaşındaki futbolcu Türkiye’ye gelecek.Galatasaray'da teknik direktör Rijkaard’ın en önemli isteklerinden biri daha yerine getirildi ve sarı-kırmızılılar ikinci ön libero olarak Cristian Ledesma ve kulübü Lazio ile her konuda anlaştı. G.Saray Başkanı Adnan Polat ve menajer Ali Güven, 2 kez İtalya’ya gidip, uzun süren pazarlıklar sonucunda hem Arjantinli yıldız, hem de İtalyan kulübüyle söz kesti.Bu bilgi Hollandalı hocaya Belgrad’da iletilirken, tecrübeli çalıştırıcı Ledesma transferi nedeniyle büyük mutluluk yaşıyor. Nedeni ise orta sahayı 3 oyuncuyla kuracak olan Rijkaard’ın Cana’nın yanına aradığı kesiciyi bulmuş olması.Transferin gerçekleştiğine dair bir somut bilgi ise Lazio cephesinden geldi. Başkent temsilcisi, Ledesma’nın yerine Sao Paulo’dan Brezilyalı orta saha oyuncusu Hernanes’i transfer etti.Peki Ledesma neden hâlâ Türkiye’ye gelmiyor? Sebebi şu: G.Saray nakit arıyor. Fakat bu sorunun çözümü var, o da Elano’nun satışı. Sarı-kırmızılılar, Milan’la yaptığı pazarlıklarda ‘tok satıcı’ rolünde ve Dünya Kupası’nda değerini katlayan Sambacı’dan olabildiğince yüksek gelir elde etmeye çalışıyor.Galatasaray'ın yeni transferi Juan Pablo Pino, 1.5 ay sahalardan uzak kalacak. Belgrad ile oynanan maçta sakatlık geçiren ve ağrısı nedeniyle dünkü çalışmaya katılmayan Kolombiyalı futbolcunun sağ üst adalesinde yırtık tespit edildi.Genç oyuncu MR sonuçları alınmadan önce yaptığı açıklamada “Takım arkadaşlarımı, onların tarzlarını tanıyorum. Takıma git gide adapte oluyorum. Zamanla her şeyin iyiye gideceğini düşünüyorum” demişti.Transfer çalışmalarını sürdüren ve ofansif orta saha konusunda Rosicky ile Baptista arasında tercih yapacak G.Saray’da, yönetimin tercihi olan Baptista’nın ismi ağırlık kazandı. Nedeni ise Baptista’nın, Rosicky’ye göre daha meşhur olması. Yönetim, Brezilyalı yıldızı forma ve kombine satışlarına da olumlu yönde katkı yapacak olması nedeniyle istiyor.Rijkaard'ın Çek yıldız Rosicky’yi istemesinin nedeni ise Ledesma ve Cana’nın önünde teknik kapasitesi çok yüksek bir isme görev vermeyi düşünmesi.Elano'nun satışı konusunda Milan’la görüşmelerini sürdüren G.Saray, bu oyuncudan en az 10 milyon Euro gelir bekliyor. İtalyan ekibiyle pazarlık kapısını 12 milyon Euro’dan açan sarı-kırmızılılara, Milan ise şu ana kadar 9 milyon Euro önerdi. Ancak G.Saray bir şekilde Elano’yu Milan’a gönderecek ve gelecek parayı Ledesma ve Baptista transferinde kullanacak. Ledesma için Lazio’ya 4 milyon Euro civarında bir bonservis ödemesi beklenen G.Saray, Baptista için de Roma’ya 4-5 milyon Euro arasında bir rakam ödeyecek. Yani G.Saray parayı Milano’dan alacak ve İtalya’nın Başkenti Roma’nın iki ekibine gönderecek.