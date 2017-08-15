"Arda Turan Galatasay'da" iddialarına menajerinden yalanlama

Galatasaray, Arda Turan'ın transferi konusunda Barcelona'yla anlaştı. Bugün yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıktı. Ancak Ahmet Bulut'un anlaşmayı doğrulamadığı iddia edildi. 'Resmi açıklama bekleniyor.

Menajer Ahmet Bulut, bugün Arda Turan'ın geleceğini görüşmek üzere Barcelona yetkilileriyle bir araya gelmişti.



Milli futbolcunun Barcelona'dan ayrılış şartlarını konuşmak üzere yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıktı.

Galatasaray Arda Turan'ı 1 yıllığına kiraladı.

5 milyon euro maaş

Elde edilen bilgiye göre Arda Turan, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro maaş alacak. 3 milyon'u Galatasaray'dan

Oyuncunun maaşının 3 milyon euro'sunu Galatasaray ödeyecek. Geriye kalan 2 milyon euro'yu ise iki takımın da sponsorluğunu yapan NEF ödeyecek.

Ancak oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, transferle ilgili açıklama yaptı! Bulut, Arda'nın Barcelona'yla 2020'ye kadar sözleşmesi olduğunun altını çizdi ve Katalan ekibinden ayrılmayacağını açıkladı.