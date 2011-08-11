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Spor

Arda Turan Galatasaray'dan neden gitti?

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Atletico Madrid'e transfer oldu. Arda, 5 Yıllık sözleşme

11 Ağustos 2011 03:00

T24 - Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Atletico Madrid'e transfer oldu. Arda, 5 Yıllık sözleşme imzalayacak ve yıllık 2.5 milyon euro ücret alacak. Arda'nın bonservisine ise 12 milyon euro ödenecek. Peki futbolcu neden gitti?



İşte genç yıldızın transferinin perde arkası:

1- Son teklif kararını değiştirdi

G.Saray’da bu sezon da forma giyecek olan Arda, Atletico Madrid’in yaptığı son teklif sonrası bu kararından vazgeçti. 12 milyon Euro’luk resmi teklifi ardından Arda ayrılma kararı aldı.

2- Avrupa’da olmamak

Sarı kırmızılıların bu sezon Avrupa’da mücadele edemeyecek olması da bunda etken oldu. Arda, bir yıl daha kalması halinde böylesine cazip bir teklif alamayacağını düşünüp ipleri kopardı.

3- Kalbinin sesini dinledi

G.Saray kendisine 5 yıllık yeni bir teklif ve para artışı da yaptı. Ancak, Avrupa’da forma giyme hayalinin önüne geçemedi. Bu yüzden de A.Madrid’i tercih etti.

4- Sevgilisiyle ortak karar aldı

Sevgilisi oyuncu Sinem Kobal ile birlikte yurtdışında yaşamaya karar verdiler. Bu onların en büyük hayaliydi. Hatta ikilinin yakın çevresine bunu söylediği de öğrenildi. Madrid onlar için iyi bir fırsattı.

5- Yalnızlık hissi

Özel hayatının sürekli eleştirilmesi ve geçmişte tribünler ve medyayla yaşadığı olaylar neticesinde kulübünün yeterince arkasında duramadığını hissetmesi, gitmesinde rol oynadı.

6- Paralar dengeleri bozdu

Melo, Ujfalusi ve Muslera gibi isimlere ödenen paralar takım içinde dengeleri bozdu. Baros ve Selçuk’un da kendisinden iyi bir fiyata forma giymesi de kararında etkili oldu.


Toplantı yapıp İspanya’ya uçacak

G.SARAY’dan, İspanya’nın Atletico Madrid takımına transfer olan Arda Turan, bugün İspanya’ya gidecek. Yıldız futbolcu, saat 14.00’de Ortaköy’deki Zuma restoranda basın toplantısı düzenleyecek. Arda, basın toplantısının ardından özel uçakla İspanya’ya uçacak. Milli futbolcu, burada yapılacak sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.


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