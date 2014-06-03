Arda Turan: Galatasaray isterse dönerim

İspanya’nın önde gelen takımlarından Atletico Madrid’de forma giyen Arda Turan, “Bir gün Türkiye’ye döner misin?” sorusuna “Günün birinde şartlar uygun olur, Galatasaray da beni kabul ederse dönerim” yanıtını verdi. Turan basına yansıyan transfer iddialarıyla ilgili olarak da, 2017 yılına kadar kontratının olduğunu belirterek “Transfer için bilgi isteyen, konuşmak isteyen varsa menajerim Ahmet Bulut orada. Benim için en önemli kriter mutluluk. Çok sevdiğim şeylerden de mutlu olamadığım için ayrıldım” dedi.

Skyturk 360 kanalına konuşan Turan, "Bu sezon hayal gibiydi, muhteşemdi. Futbol tarihi boyunca kazanılması çok zor bir şampiyonluğu kazandık. Şampiyonlar Ligi finalinde kaybettik, ama bunlar çok özel anlardı. Bu anlamda takım olarak çok çalıştık. Türk halkına çok teşekkür ediyorum, benim için dua ediyorlar. Sokağa çıkıyorum 'Allah senden razı olsun oğlum' diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin evladı olarak çok mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

‘Galatasaray bizim sevdamız’

'Bir gün Türkiye'ye döner misin?' sorusuna yıldız futbolcu, "Günün birinde şartlar uygun olur, Galatasaray da beni kabul ederse dönerim. Yuvamız bizi isterse neden olmasın. Galatasaray bizim sevdamız" yanıtını verdi.

Milli oyuncu, "Menajerim Ahmet Bulut ile şöyle bir ilişkimiz var. 'Sen işini yap' der. 2017 yılına kadar kontratım var. La Liga Şampiyonu olduk ve Şampiyonlar Ligi'nde final oynadık. Transfer için bilgi isteyen, konuşmak isteyen varsa Ahmet Bulut orada. Sadece bana değil, bütün takıma teklifler var. Benim için en önemli kriter mutluluk. Çok sevdiğim şeylerden de mutlu olamadığım için ayrıldım" dedi.